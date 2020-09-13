Микола Стариченко написав заяву про складання повноважень голови і депутата Київської обласної ради. Своє рішення він вмотивував тим, що напередодні виборів у політикумі активізувалися "інсинуації, інтриги і брудні технології".

Відповідну заяву Микола Стариченко опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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Написав заяву про складання повноважень голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участі ніколи не буду,

– аргументував рішення Стариченко.

При цьому він зазначив, що нещодавно в обласній раді створили депутатську групу "За демократичні ініціативи президента України Володимира Зеленського", до складу якої увійшов і він. "Підтримую це рішення депутатів. Проте, наголошую, що створення такої групи не означає мій перехід чи депутатського корпусу до лав політичної партії "Слуга народу".

У підсумку він сказав: іде з політики і брати участі у виборах 2020 не буде.