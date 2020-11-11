Міністр охорони здоровя Максим Степанов на місцевих виборах 25 жовтня очолив список "Слуги народу" до Одеської обласної ради. Урядовець отримав достатньо голосів, аби здобути депутатський мандат.

Одеська обласна ТВК встановила результати голосування 25 жовтня, згідно з якими 84 кандидати набрали достатньо голосів. Про це мовиться у протоколі комісії.

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До облради Одещини пройшли і кілька нардепів

Окрім міністра Степанова, до Одеської облради пройшли також кілька чинних нардепів. Зокрема: представник "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, ОПЗЖ – Вадим Рабінович та ще один парламентар від "Слуги народу" Сергій Колебошин.

Потрапив і до облради, і водночас переміг на виборах мера Чорноморська висуванець від "За майбутнє" Василь Гуляєв.

Які партії пройшли до облради

ОПЗЖ – 26,81%;

"Слуга народу" – 17,55%;

"Довіряй ділам" – 11,8%;

"Європейська Солідарність" – 10,37%;

"За майбутнє" – 10,01%;

"Батьківщина" – 6,84%;

"Партія Шарія" – 5,09%.

Чи планує Степанов покидати посаду міністра заради депутатства? Ще під час виборчої кампанії урядовець зазначив, що прагне посилити команду президента на Одещині, проте це не вплине на його роботу на чолі МОЗ.

Більше про результати місцевих виборів-2020 можна прочитати тут.