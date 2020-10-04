Колишній нардеп Михайло Добкін 4 жовтня зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова. Політик запевнив, що зробив це на користь чинного міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Добкін побажав Кернесу одужання від коронавірусу та перемоги на виборах. Про рішення зняти кандидатуру політик повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Він поступово одужує і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана,

– написав Добкін.

Наміри Добкіна балотуватись у мери здивували суспільство, адже він давно товаришував із Кернесом. У 2006 – 2010 роках Добкін був мером Харкова, а у 2010 – 2014 став главою Харківської ОДА. Кернес очолив міську раду, коли Добкін залишив посаду.

Добкін подав кандидатуру на пост міського голови 23 вересня. Кернес тоді перебував на лікуванні у Німеччині.

За інформацією HARKIV Today, чинного мера обурило рішення Добкіна. Кернес вважав, що це "спроба використати чужий політичний капітал, аби посилитися самому". Тож не минуло й двох тижнів, як Добкін вирішив припинити політичну боротьбу "за крісло міського голови".

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