Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
25 жовтня в Україні відбулися чергові парламентські вибори. На них обирали, зокрема, мерів, а також депутатів міських і обласних ради. Якими були результати екзитполів у кожному обласному центрі та у великих містах України – читайте далі.
Київ
Хто став мером Києва: що кажуть екзитполи
Актуально Як відбулись місцеві вибори в Україні
Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера
- Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 45,93%
- Олександр Попов, ОПЗЖ – 9,62%
- Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8,53%
- Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 7,82%
- Сергій Притула, "Голос" – 7,27%
- Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,81%
- Ігор Смешко, "Сила і честь" – 3,73%
- Олександр Омельченко, "Єдність" – 2,69%
- Андрій Іллєнко, ВО "Свобода" – 2,48%
- Микола Томенко, "Рідна країна" – 2,11%.
Дані групи "Рейтинг"
- Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 47,8%,
- Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,
- Сергій Притула, "Голос" – 8,3%,
- Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8%,
- Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 6,3%,
- Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,
- Ігор Смешко, "Сила і честь" – 3,4%,
- Олександр Омельченко, "Єдність" – 2,6%,
- Андрій Іллєнко, ВО "Свобода" – 2,2%,
- Микола Томенко, "Рідна країна" – 2,2%,
- Борислав Береза, "Еко-партія Берези" – 1,1%,
- Юрій Левченко, "Народовладдя" – 0,9%,
- Сергій Гусовський, "За майбутнє" – 0,6%,
- Єгор Фірсов, "Екологічна альтернатива" – 0,5%,
- Віктор Петрук, "Громадянський рух "Хвиля" – 0,3%,
- Максим Гольдарб, самовисуванець – 0,3%,
- Діана Гранцева, самовисуванка – 0,3%,
- Михайло Поживанов, "Радикальна партія" – 0,3%,
- Сергій Шахов, "Наш край" – 0,2%,
- Олена Філонова, "Разом сила" – 0,1%.
Результати екзитполів на виборах до Київської міськради
Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера
- УДАР – 19,74%,
- "Європейська Солідарність" – 17,76%,
- "Слуга Народу" – 10,28%,
- ВО "Батьківщина" – 8,61%.
- "Опозиційна платформа – За життя" – 7,77%,
- Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 5,94%,
- "Голос" – 5,65%,
- "Сила і честь" – 4,53%,
- "Перемога Пальчевського" – 4,08%,
- "Свобода" – 3,71%.
Дані групи "Рейтинг"
- "УДАР" – 21,3%,
- "Європейська Солідарність" – 18%,
- "Слуга Народу" – 9,5%,
- "Голос" – 7,2%,
- Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 6,8%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 6,7%,
- ВО "Батьківщина" – 6,6%.
Для партій прохідним бар'єром є 5%. За результатами екзитполів, його долають 7 політичних сил.
Хто став мером Львова: що кажуть екзитполи
Дані соціологічної агенції Fama
- Андрій Садовий ("Самопоміч") – 38%,
- Олег Синютка ("Європейська Солідарність") – 28%,
- Руслан Кошулинський ("Свобода") – 10%,
- Ярослав Рущишин ("Голос") – 5%,
- Ігор Васюник (самовисуванець) – 4%,
- Ігор Зінкевич ("Варта") – 3%,
- Юлія Гвоздович ("Українська галицька партія") – 3%,
- Оксана Юринець (УДАР) – 2%,
- Тарас Кльофа ("Слуга народу") – 2%,
- Ігор Кузьмак ("Народний рух України") – 1%,
- Назарій Брезіцький (самовисуванець) – 1%.
Всі решта набрали 0%. Зіпсували бюлетень 2% виборців.
Результати екзитполів на виборах до Львівської міськради
Дані соціологічної агенції Fama
- "Європейська солідарність" – 28%,
- "Самопоміч" – 21%,
- "Голос" – 12%,
- "Варта" – 6%,
- "Свобода" – 6%,
- "Слуга народу" – 5%,
- "Українська галицька партія" – 5%,
- "Сила і честь" – 3%,
- "Батьківщина" – 3%,
- "Громадянська позиція" – 3%.
Таким чином здолати 5% бар'єр і пройти до Львівської міської ради змогли одразу 7 політичних сил. Ці дані також опублікувала агенція Fama за опитуванням станом на 19 годину. Похибка становить 1,9%.
Харків
Хто став мером Харкова: що кажуть екзитполи
Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера
Результати екзитполів на виборах мера Харкова
- Олег Абрамичев, політична партія "Європейська Солідарність" – 6,23%
- Валерій Безлепкін, самовисування
- Ірина Денисова, політична партія "За Майбутнє"
- Михайло Добкін, самовисування
- Геннадій Кернес, політична партія "Блок Кернеса – успішний Харків! – 57,9%
- Олексій Кучер, політична партія "Слуга народу" – 11,98%
- Сергій Кушнарьов, політична партія "Перемога Пальчевського"
- Георгій Лаговський, політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
- Олександра Нарижна, політична партія "Голос"
- Наталія Пилипенко, самовисування
- Ігор Приходько, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
- Микита Соловйов, політична партія "Демократична сокира"
- Олександр Фельдман, політична партія "Опозиційна платформа – за життя" – 12,12%
- Ігор Черняк, політична партія "Блок Світличної Разом!" – 4,51%
Результати екзитполів на виборах до Харківської міськради
Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера
- Блок Кернеса – успішний Харків! – 39,52%
- Блок Світличної Разом! – 5,42%
- Всеукраїнське об’єднання Батьківщина – 1,45%
- Всеукраїнське об’єднання Свобода
- Голос – 2,12%
- Демократична сокира – 1,13%
- Європейська Солідарність – 9,17%
- За майбутнє
- Наш Край – 1,66%
- ОПЗЖ – 16,99%
- Партія Шарія – 6,41
- Партія Пенсіонерів України
- Перемога Пальчевського
- Слуга народу – 12,39%
- УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка
Одеса
Хто став мером Одеси: що кажуть екзитполи
Дані екзитполі агенції Liberty Report
- Геннадій Труханов, партія "Довіряй ділам" – 34,40%
- Микола Скорик, ОПЗЖ – 17,93%,
- Олег Філімонов, "Слуга народу" – 13,75%,
- Петро Обухов, ЄС – 12,52%,
- Сергій Ківалов – 5,44%,
- Євген Червоненко – 3,56%,
- Сергій Калинчук – 3,08%,
- Едуард Гурвіц, "Блок Едуарда Гурвіца" – 2,75%,
- Олег МИхайлик – 1,32%,
- Мар'я Труніна – 0,84%.
Результати екзитполів на виборах до Одеської міськради
Дані екзитполі агенції Liberty Report
- "Довіряй ділам" – 23,77%.
- ОПЗЖ – 22,38%,
- "Слуга народу" – 15,95%,
- "Європейська Солідарність" – 12,72%,
- "Партія Шарія" – 7,63%.
- "Українська морська партія" – 4,16%
- "За майбутнє" – 3,32%..
- "Сила і честь" – 2,09%.
- "Батьківщина" – 1,80%
- Блок Едуарда Гурвіца – 1,56%.
Таким чином прохідний бар'єр у 5% долають 5 партій.
Дані місцевого телеканалу Z
- Владимир Буряк – 60,6%;
- Виталий Тишечко – 14,8%;
- Валерий Прозапас – 11,4%;
- Виталий Рябцев – 3,6%;
- Олеся Крамаренко – 2,7%.
Результати екзитполів на виборах до Запорізької міськради
Дані місцевого телеканалу Z
- Партія Буряка "Єднання" – 25, 2%
- "Слуга народу" – 18, 9%
- "Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%
- "Європейська солідарність" – 13,4%
- Політична партія "Нова політика" – 4,5%
- "Партія Шарія" – 4,3%.
Зазначимо, що партії, які набрали менше ніж 5% голосів, не проходять в другий тур.
Дані екзитполу громадської спілки "Фонд інноваційніх проектів"
- Юрій Вілкул – 51,82%,
- Дмитро Шевчик – 24,36%,
- Костянтин Павлов – 8,32%,
- Ольга Бабенко – 4,63%,
- Юрій Милобог – 4,42%,
- Павло Сухоцький – 2,41,
- Юрій Яровий – 2,19%,
- Артем Коломоєць – 1,14.
- Дмитро Бондар – 0,71%.
Дані екзитполу громадської спілки "Фонд інноваційніх проектів"
- "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 36,56%
- "Слуга народу" – 26,72%
- "Опозиційна платформа – За життя" – 15,82%,
- "Європейська солідарність" – 5,32%,
- "Батьківщина" – 5,12%,
- "Сила людей" – 4,02%,
- "Партія Шарія" – 2,08%
- "Наш край" – 1,89%,
- "За майбутнє" – 1,48%,
- "Пропозиція" – 0,99%.
Результати екзитполів на виборах до Вінницької міськради
Дані екзитполів Комітету виборців України
- "Українська стратегія Гройсмана" – 54%
- "Євросолідарність" – 13,1%
- "Слуга народу" – 8,5%
- ОПЗЖ – 5,3
- Батьківщина – 5%
Новина доповнюється