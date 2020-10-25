Хто переміг на виборах мерів, міських і обласних рад на місцевих виборах 2020: результати екзитполів / Колаж 24 каналу

25 жовтня в Україні відбулися чергові парламентські вибори. На них обирали, зокрема, мерів, а також депутатів міських і обласних ради. Якими були результати екзитполів у кожному обласному центрі та у великих містах України – читайте далі.