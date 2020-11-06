Центральна виборча комісія почала оприлюднювати офіційні результати місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Хто став мером у найбільших українських містах та які партії пройшли до міських рад – читайте на 24 каналі.

Місцеві вибори 2020: офіційні результати

Місцеві ТВК називають переможців боротьби за крісло мера, проте у більшості великих міст України таки знадобиться 2 тур. Про результати можна дізнатись на сайті ЦВК.

Зверніть увагу Місцеві вибори 2020: коли відбудеться 2 тур виборів мерів у великих містах

Дніпро

Вибори міського голови

У Дніпрі мера обиратимуть у другому турі виборів, який відбудутья 22 листопада.

За посаду мера боротимуться Борис Філатов та Загід Краснов. Вони набрали 46,41% та 13,15% голосів відповідно.

Вибори міської ради

Пропозиція" – 29,06%;

ОПЗЖ – 17,29%;

"Слуга народу" – 11,84%;

"Громадська сила" – 9,77%;

"Європейська Солідарність" – 8,01%;

"Блок Вілкула "Українська перспектива" – 6,20%.

Передвиборчі рейтинги кандидатів та партій, які брали участь у виборах у Дніпрі – у матеріалі 24 каналу.

Житомир‎

Вибори міського голови

Міським головою Житомира обрали чинного мера Сергія Сухомлина. Його підтримаи 51,37% виборців.

Вибори міської ради

До Житомирської міської ради пройшли 6 партій, найбільша фракція буде у "Пропозиції" – 16 депутатських мандатів з 42.

"Пропозиція" – 16;

"Слуга народу" – 7;

ОПЗЖ – 6;

"Європейська Солідарність" – 6

"Сила і честь" – 4;

"Батьківщина" – 3.

Вибори обласної ради

"Слуга народу" – 17,94%;

"Наш край" – 13,50%;

"Європейська Солідарність" – 13,07%;

ОПЗЖ – 11,08%;

"За майбутнє" – 10,71%;

"Пропозиція" – 9,25%;

"Батьківщина" – 7,72%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 6,09%;

"Сила і честь" – 5,57%.

Запоріжжя‎

Вибори міського голови

На посаді мера міста залишився Володимир Буряк. Він набрав 59,99%, а це – 101 765 голосів.

Івано-Франківськ‎

Вибори міського голови

Чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах та залишається на своїй посаді ще на один термін. За нього проголосували понад 84% виборців.

Вибори міської ради

"Свобода" – 54,1% голосів;

"Євросолідарність" – 17,86% голосів;

"Батьківщина" – 5,62%.

Київ‎

Вибори міського голови

25 жовтня чинний мер Києва Віталій Кличко отримав достатньо голосів, аби залишитись на посаді. За Кличка проголосували 50,52% виборців.

Вибори міської ради:

"Європейська Солідарність" – 20,52%;

УДАР – 19,98%;

"Єдність" – 8,74%;

ОПЗЖ – 7,81;

"Слуга народу" – 7,53%;

"Батьківщина" – 7,49%;

"Голос" – 5,97%.

Усі кандидати у мери Києва та їхній рейтинг перед виборами – у матеріалі 24 каналу.

Кропивницький‎

Вибори міського голови

Чинний мер Андрій Райкович, що балотувався від "Пропозиції", набрав 53,5% голосів виборців, тож він знову очолить місто.

Львів‎

Вибори міського голови

У другому турі виборів мера зійдуться Андрій Садовий і Олег Синютка. Чинний мер набрав 40,09% голосів. Його конкурент – висуванець від "Європейської Солідарності" набрав 31,1%.

Вибори міської ради

Європейська Солідарність" – 31,25%,

"Самопоміч" – 19,43%,

"Голос" – 8,9%,

"Варта" – 6,96%,

"Свобода" – 6,85%.

Вибори обласної ради

"Європейська солідарність" – 30,82% голосів;

"Слуга народу" – 9,4%;

"Самопоміч" – 8,71%;

"Батьківщина" – 7,39%;

"Голос" – 6,56%;

"Свобода" – 6,05%;

НРУ – 5,8%;

Українська галицька партія – 5,66%;

"За майбутнє" – 5,24%.

Миколаїв‎

Вибори міського голови

Міського очільника Миколаєва визначатимуть у 2 тур. Змагатимуться:

Олександр Сєнкевич ("Пропозиція") – 38 654 голосів виборців (39%),

("Пропозиція") – 38 654 голосів виборців (39%), Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 29 095 (29,3%),

Вибори міської ради

"Опозиційна платформа – За життя" – 28,57%,

"Пропозиція" – 23,09%,

"Слуга народу" – 14,9%,

"Європейська солідарність" – 6,9%,

"Партія Шарія" – 6,4%

"Наш край" – 5,05%.

Одеса

Вибори міського голови

У 2 турі голосування візьмуть участь:

Геннадій Труханов – партія "Довіряй ділам" – 38,35%,

– Микола Скорик – ОПЗЖ – 19,47%.

Вибори міської ради

"Довіряй ділам" – 26,19%,

ОПЗЖ – 23,66%,

"Слуга народу" – 12,46%,

"Європейська Солідарність" – 11,87%,

"Партія Шарія" – 6,82%.

Хто балотувався в Одесі та які мав рейтинги – читайте у матеріалі 24 каналу.

Рівне‎

Вибори міського голови

У другому турі за крісло мера змагатимуться Віктор Шакирзян від партії "Рівне разом" та кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк. Вони набрали 19,84% та 16,93% голосів відповідно.

Вибори міської ради

"Європейська Солідарність" – 19,08%;

"Рівне Разом" – 14,15%;

"Слуга народу" – 12,74%;

"Батьківщина" – 7,96%;

"Голос" – 7,82%;

"Свобода" – 7,27%;

"За майбутнє" – 7,02%.

Тернопіль‎

Вибори міського голови

Тернопіль втретє очолить чинний мер Сергій Надал. Він здобув 74,59% голосів.

Вибори міської ради

18 депутатів пройшли від ВО "Свобода";

9 депутатів – від партії "Європейська солідарність";

5 депутатів – від Тернопільської обласної організації "Порядок. Відповідальність. Справедливість";

4 депутати – від політпартії "Сила Людей";

3 депутати від партії "За майбутнє";

3 депутати від "Слуги Народу".

Ужгород‎

Вибори міського голови

У другому турі за мерське крісло змагатимуться чинний голова міста Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей. Вони набрали 25,41 % та 17,91% відповідно.

Вибори міської ради

"Батьківщина" – 12,57 голосів виборців,

"Слуга народу" – 11,53%,

"Рідне Закарпаття" – 8,33%,

ОПЗЖ – 8,24%,

"Європейська Солідарність" – 8,06%,

"Партія твого міста" – 7,47.

Харків‎

Вибори міського голови

У першому турі чинний мер Геннадій Кернес здобув понад 60% голосів виборців.

Хто мав перед виборами найбільший рейтинг у Харкові серед кандидатів у мери й партій – у матеріалі 24 каналу.

Черкаси‎

Вибори міської ради

"Черкащани" – 28,13 % – 18 депутатів;

"За майбутнє" – 18,75% – 12 депутатів;

"Слуга народу" – 18,75% – 12 депутатів;

"Європейська Солідарність" – 14,06% – 9 депутатів;

"Батьківщина" – 10,94% – 7 депутатів;

"Опозиційна платформа – За життя" – 9,38% – 6 депутатів.

Вибори до обласної ради:

"За майбутнє" – 14,11%;

"Слуга Народу" – 13,91%;

"Європейська Солідарність" – 13,24%;

"Голос" – 11,04%;

ВО "Черкащани" – 9,16%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 6,96%;

ВО "Батьківщина" – 6,19%.

Чернігів‎

Вибори міського голови

У Чернігові на виборах мера переміг чинний глава міста Владислав Атрошенко від партії "Рідний дім". Йому вдалось здобути 77,5% виборців.

Вибори міської ради

"Рiдний дiм" – 58,05%;

"Слуга народу" – 7,92%;

"Наш край" – 7,49%;

"Опозицiйна платформа – За життя" – 6,83%;

"Європейська Солiдарнiсть" – 6,16%.

Загалом на цих виборах українці обирали 24 тисячі 438 депутатів рад різних рівнів, 369 міських голів та 1 тисячу 51 селищного та сільського голову.