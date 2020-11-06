Офіційні результати місцевих виборів 2020 року: хто переміг
Центральна виборча комісія почала оприлюднювати офіційні результати місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Хто став мером у найбільших українських містах та які партії пройшли до міських рад – читайте на 24 каналі.
Місцеві вибори 2020: офіційні результати
Місцеві ТВК називають переможців боротьби за крісло мера, проте у більшості великих міст України таки знадобиться 2 тур. Про результати можна дізнатись на сайті ЦВК.
Зверніть увагу Місцеві вибори 2020: коли відбудеться 2 тур виборів мерів у великих містах
Дніпро
Вибори міського голови
У Дніпрі мера обиратимуть у другому турі виборів, який відбудутья 22 листопада.
За посаду мера боротимуться Борис Філатов та Загід Краснов. Вони набрали 46,41% та 13,15% голосів відповідно.
Вибори міської ради
- Пропозиція" – 29,06%;
- ОПЗЖ – 17,29%;
- "Слуга народу" – 11,84%;
- "Громадська сила" – 9,77%;
- "Європейська Солідарність" – 8,01%;
- "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 6,20%.
Житомир
Вибори міського голови
Міським головою Житомира обрали чинного мера Сергія Сухомлина. Його підтримаи 51,37% виборців.
Вибори міської ради
До Житомирської міської ради пройшли 6 партій, найбільша фракція буде у "Пропозиції" – 16 депутатських мандатів з 42.
- "Пропозиція" – 16;
- "Слуга народу" – 7;
- ОПЗЖ – 6;
- "Європейська Солідарність" – 6
- "Сила і честь" – 4;
- "Батьківщина" – 3.
Вибори обласної ради
- "Слуга народу" – 17,94%;
- "Наш край" – 13,50%;
- "Європейська Солідарність" – 13,07%;
- ОПЗЖ – 11,08%;
- "За майбутнє" – 10,71%;
- "Пропозиція" – 9,25%;
- "Батьківщина" – 7,72%;
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 6,09%;
- "Сила і честь" – 5,57%.
Запоріжжя
Вибори міського голови
На посаді мера міста залишився Володимир Буряк. Він набрав 59,99%, а це – 101 765 голосів.
Івано-Франківськ
Вибори міського голови
Чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах та залишається на своїй посаді ще на один термін. За нього проголосували понад 84% виборців.
Вибори міської ради
- "Свобода" – 54,1% голосів;
- "Євросолідарність" – 17,86% голосів;
- "Батьківщина" – 5,62%.
Київ
Вибори міського голови
25 жовтня чинний мер Києва Віталій Кличко отримав достатньо голосів, аби залишитись на посаді. За Кличка проголосували 50,52% виборців.
Вибори міської ради:
- "Європейська Солідарність" – 20,52%;
- УДАР – 19,98%;
- "Єдність" – 8,74%;
- ОПЗЖ – 7,81;
- "Слуга народу" – 7,53%;
- "Батьківщина" – 7,49%;
- "Голос" – 5,97%.
Кропивницький
Вибори міського голови
Чинний мер Андрій Райкович, що балотувався від "Пропозиції", набрав 53,5% голосів виборців, тож він знову очолить місто.
Львів
Вибори міського голови
У другому турі виборів мера зійдуться Андрій Садовий і Олег Синютка. Чинний мер набрав 40,09% голосів. Його конкурент – висуванець від "Європейської Солідарності" набрав 31,1%.
Вибори міської ради
- Європейська Солідарність" – 31,25%,
- "Самопоміч" – 19,43%,
- "Голос" – 8,9%,
- "Варта" – 6,96%,
- "Свобода" – 6,85%.
Вибори обласної ради
- "Європейська солідарність" – 30,82% голосів;
- "Слуга народу" – 9,4%;
- "Самопоміч" – 8,71%;
- "Батьківщина" – 7,39%;
- "Голос" – 6,56%;
- "Свобода" – 6,05%;
- НРУ – 5,8%;
- Українська галицька партія – 5,66%;
- "За майбутнє" – 5,24%.
Миколаїв
Вибори міського голови
Міського очільника Миколаєва визначатимуть у 2 тур. Змагатимуться:
- Олександр Сєнкевич ("Пропозиція") – 38 654 голосів виборців (39%),
- Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 29 095 (29,3%),
Вибори міської ради
- "Опозиційна платформа – За життя" – 28,57%,
- "Пропозиція" – 23,09%,
- "Слуга народу" – 14,9%,
- "Європейська солідарність" – 6,9%,
- "Партія Шарія" – 6,4%
- "Наш край" – 5,05%.
Одеса
Вибори міського голови
У 2 турі голосування візьмуть участь:
- Геннадій Труханов – партія "Довіряй ділам" – 38,35%,
- Микола Скорик – ОПЗЖ – 19,47%.
Вибори міської ради
- "Довіряй ділам" – 26,19%,
- ОПЗЖ – 23,66%,
- "Слуга народу" – 12,46%,
- "Європейська Солідарність" – 11,87%,
- "Партія Шарія" – 6,82%.
Рівне
Вибори міського голови
У другому турі за крісло мера змагатимуться Віктор Шакирзян від партії "Рівне разом" та кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк. Вони набрали 19,84% та 16,93% голосів відповідно.
Вибори міської ради
- "Європейська Солідарність" – 19,08%;
- "Рівне Разом" – 14,15%;
- "Слуга народу" – 12,74%;
- "Батьківщина" – 7,96%;
- "Голос" – 7,82%;
- "Свобода" – 7,27%;
- "За майбутнє" – 7,02%.
Тернопіль
Вибори міського голови
Тернопіль втретє очолить чинний мер Сергій Надал. Він здобув 74,59% голосів.
Вибори міської ради
- 18 депутатів пройшли від ВО "Свобода";
- 9 депутатів – від партії "Європейська солідарність";
- 5 депутатів – від Тернопільської обласної організації "Порядок. Відповідальність. Справедливість";
- 4 депутати – від політпартії "Сила Людей";
- 3 депутати від партії "За майбутнє";
- 3 депутати від "Слуги Народу".
Ужгород
Вибори міського голови
У другому турі за мерське крісло змагатимуться чинний голова міста Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей. Вони набрали 25,41 % та 17,91% відповідно.
Вибори міської ради
- "Батьківщина" – 12,57 голосів виборців,
- "Слуга народу" – 11,53%,
- "Рідне Закарпаття" – 8,33%,
- ОПЗЖ – 8,24%,
- "Європейська Солідарність" – 8,06%,
- "Партія твого міста" – 7,47.
Харків
Вибори міського голови
У першому турі чинний мер Геннадій Кернес здобув понад 60% голосів виборців.
Черкаси
Вибори міської ради
- "Черкащани" – 28,13 % – 18 депутатів;
- "За майбутнє" – 18,75% – 12 депутатів;
- "Слуга народу" – 18,75% – 12 депутатів;
- "Європейська Солідарність" – 14,06% – 9 депутатів;
- "Батьківщина" – 10,94% – 7 депутатів;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 9,38% – 6 депутатів.
Вибори до обласної ради:
- "За майбутнє" – 14,11%;
- "Слуга Народу" – 13,91%;
- "Європейська Солідарність" – 13,24%;
- "Голос" – 11,04%;
- ВО "Черкащани" – 9,16%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 6,96%;
- ВО "Батьківщина" – 6,19%.
Чернігів
Вибори міського голови
У Чернігові на виборах мера переміг чинний глава міста Владислав Атрошенко від партії "Рідний дім". Йому вдалось здобути 77,5% виборців.
Вибори міської ради
- "Рiдний дiм" – 58,05%;
- "Слуга народу" – 7,92%;
- "Наш край" – 7,49%;
- "Опозицiйна платформа – За життя" – 6,83%;
- "Європейська Солiдарнiсть" – 6,16%.
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