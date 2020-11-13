Переможці вже визначилися: в яких містах другий тур виборів не потрібен
У наступні неділі 15 й 22 листопада відбудуться другі тури виборів мера деяких великих міст України. Втім, у 10 обласних центрах й окремих великих містах другий тур не потрібен – там чинних мерів більшість жителів підтримали вже в першому турі.
Про міста, в яких чинні міські голови змогли зберегти свої посади вже за підсумками першого туру місцевих виборів, розповідає 24 канал.
До слова У яких містах України буде 2 тур виборів мера: список
Обласні центри, де перемогу здобули чинні мери:
- Київ – Віталій Кличко (50,5% голосів);
- Харків – Геннадій Кернес (60,34% голосів);
- Запоріжжя – Володимир Буряк (59,99% голосів);
- Вінниця – Сергій Моргунов (65,9% голосів);
- Чернігів – Владислав Атрошенко (77% голосів);
- Хмельницький – Олександр Симчишин (86,83% голосів);
- Житомир – Сергій Сухомлин (51,38%);
- Івано-Франківськ – Руслан Марцінків (84,7%);
- Кропивницький – Андрій Райкович (53,53%);
- Тернопіль – Сергій Надал (74,5%).
Мери обласних центрів, що виграли вибори в першому турі / Інфографіка 24 каналу
Великі міста, де виграли чинні мери:
- Маріуполь (Донецька область) – Вадим Бойченка (64,57% голосів);
- Кременчук (Полтавська область) – Віталій Малецький (52,08%);
- Біла Церква (Київська область) – Геннадій Дикий (57,58%);
- Мелітополь (Запорізька область) – Іван Федоров (59,6%);
- Павлоград (Дніпропетровська область) – Анатолій Вершина (57,97%).
До слова, у більшості обласних центрах і містах України чинні мери отримали велику підтримку, але їм не трохи не вистачило до перемоги в першому турі. Такими є, наприклад, Андрій Садовий у Львові, Борис Філатов у Дніпрі й Геннадій Труханов в Одесі.
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