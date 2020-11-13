У наступні неділі 15 й 22 листопада відбудуться другі тури виборів мера деяких великих міст України. Втім, у 10 обласних центрах й окремих великих містах другий тур не потрібен – там чинних мерів більшість жителів підтримали вже в першому турі.

Про міста, в яких чинні міські голови змогли зберегти свої посади вже за підсумками першого туру місцевих виборів, розповідає 24 канал.

До слова У яких містах України буде 2 тур виборів мера: список

Обласні центри, де перемогу здобули чинні мери:

Київ – Віталій Кличко (50,5% голосів);

– Віталій Кличко (50,5% голосів); Харків – Геннадій Кернес (60,34% голосів);

– Геннадій Кернес (60,34% голосів); Запоріжжя – Володимир Буряк (59,99% голосів);

– Володимир Буряк (59,99% голосів); Вінниця – Сергій Моргунов (65,9% голосів);

– Сергій Моргунов (65,9% голосів); Чернігів – Владислав Атрошенко (77% голосів);

– Владислав Атрошенко (77% голосів); Хмельницький – Олександр Симчишин (86,83% голосів);

– Олександр Симчишин (86,83% голосів); Житомир – Сергій Сухомлин (51,38%);

– Сергій Сухомлин (51,38%); Івано-Франківськ – Руслан Марцінків (84,7%);

– Руслан Марцінків (84,7%); Кропивницький – Андрій Райкович (53,53%);

– Андрій Райкович (53,53%); Тернопіль – Сергій Надал (74,5%).



Мери обласних центрів, що виграли вибори в першому турі / Інфографіка 24 каналу

Великі міста, де виграли чинні мери:

Маріуполь (Донецька область) – Вадим Бойченка (64,57% голосів);

Кременчук (Полтавська область) – Віталій Малецький (52,08%);

Біла Церква (Київська область) – Геннадій Дикий (57,58%);

Мелітополь (Запорізька область) – Іван Федоров (59,6%);

Павлоград (Дніпропетровська область) – Анатолій Вершина (57,97%).

До слова, у більшості обласних центрах і містах України чинні мери отримали велику підтримку, але їм не трохи не вистачило до перемоги в першому турі. Такими є, наприклад, Андрій Садовий у Львові, Борис Філатов у Дніпрі й Геннадій Труханов в Одесі.