Проведення дострокових місцевих виборів залишається під питанням. В Офісі Президента України заявляють, що дострокова місцева кампанія можлива лише після завершення реформи децентралізації.

Коли можуть відбутися місцеві вибори і в кого які шанси, розбиралися журналісти 24 каналу. Зокрема, чергові місцеві вибори мають відбутися восени 2020 року. Якщо ж буде прийняте рішення про позачергові вибори, експерти називають серед дат листопад 2019 року або квітень 2020-го.

Читайте також: Одіозні нардепи: хто з відомих політиків знову обраний до Верховної Ради

Завершити реформу децентралізації

Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року. Голова Офісу Президента Андрій Богдан нещодавно заявив, що реформу децентралізації необхідно закінчити. Тоді можна говорити про проведення дострокових місцевих виборів. Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю "РБК-Україна" погоджується з цією думкою.

Читайте також: Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства

"Якщо нам вдасться завершити реформу децентралізації трохи швидше, то зволікати до термінових виборів, можливо, немає сенсу", – говорить Корнієнко.



У Зеленського переконані, що місцеві вибори можливі після реформи децентралізації / Фото Getty

Політологи наголошують: дострокові місцеві вибори політично вигідні правлячій партії "Слуга народу". За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, відразу після парламентських виборів імовірність місцевих сильно зросла.

Читайте також: "Слуга народу" показала список комітетів, які хоче лишити у Верховній Раді

Водночас, зауважують експерти, питання в підставах для дострокових виборів. Політолог Дмитро Купира вважає, що наразі немає необхідності в проведенні дострокових місцевих виборів. Треба завершити реформу об’єднання територіальних громад. Щоб зникла така проміжна ланка, як райдержадміністрація. І вже восени 2020 року провести планові місцеві вибори.

Дострокові вибори можуть відбутися восени або навесні

Як пише директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, офіс президента, Верховна Рада і КМДА "пошепки підтверджують місцеві вибори на листопад". Імовірно, 10 листопада 2019 року.

Володимир Фесенко зауважує: підставою для проведення дострокових місцевих виборів може бути тільки зміна законодавства. І від цього залежить дата проведення.

Юридично коректно провести дострокові місцеві вибори можливо, тільки змінивши законодавство – ввівши нові норми повноважень органів місцевого самоврядування. На цій підставі змінити терміни проведення кампанії. Не в окремих містах або районах, а по всій Україні,

– зазначає Фесенко.



Дата місцевих виборів залежить від внесення змін до Конституції / Фото Getty

Політолог не виключає, що є плани провести вибори в листопаді 2019 року. За умови, що зміни до законодавства будуть прийняті в жовтні. Після чого приймається постанова про дострокові вибори. Але, наголошує Володимир Фесенко, якщо вноситимуться зміни до Конституції, то тоді в листопаді провести вибори неможливо. Зміни до Конституції вносяться протягом двох сесій. Тобто, вибори пройдуть не раніше квітня 2020 року.

Читайте також: Оклади нових нардепів: інфографіка

Експерт Дмитро Купира звертає увагу на ще одну важливу деталь для проведення дострокових місцевих виборів.

Команда президента Зеленського стоїть перед дилемою. Технологічно правильно провести дострокові місцеві вибори. Але існує проблема наявності людей в партії "Слуга народу". Якщо порахувати міських голів, міських і районних і обласних депутатів – це кілька тисяч кандидатів. Де взяти стільки людей, ще й компетентних?

– наголошує Дмитро Купира.

Які шанси в партій на дострокових місцевих виборах?

Володимир Фесенко наголошує: шанси залежать від того, наскільки, зокрема, партії "Слуга народу" вдасться зберегти запас популярності. З початком осені і зими загострюватиметься тарифна проблема у зв'язку з опалювальним сезоном. Тобто, охолодження популярності "Слуги народу" буде. Але, можливо, невелике.

Особливість місцевих кампаній у тому, що партіям і кандидатам треба підлаштовуватися під місцевий порядок денний. Крім того, домінують місцеві партії. Але в партії "Слуга народу" на місцевих виборах особливо нових "фішок" не буде. Продовжиться попередня ідеологія – зміна еліт, оновлення влади. Спочатку був президент – слуга народу. Потім народний депутат – слуга народу. Тепер буде депутат місцевої ради або мер – слуга народу,

– вважає Володимир Фесенко.



Результати парламентських виборів / Інфографіка 24 каналу

Всі інші партії, на його думку, поєднуватимуть загальнонаціональний порядок денний із місцевим. Залежно від того, як пройшла парламентська кампанія, які позиції в тих чи інших регіонах. Партії, які були близькі до подолання п'ятивідсоткового бар'єру на парламентських виборах, можуть виграти в окремих областях або районах. Приміром, "Українська стратегія" Гройсмана.

Володимир Фесенко також відзначає: що в Києві буде складна ситуація і жорстка боротьба. На мера міста балотуватимуться Віталій Кличко, вочевидь, Олександр Ткаченко від "Слуги народу", можливо, навіть Гройсман. Кличко, скоріше, буде серед фаворитів. Хоча ставлення до нього не буде вже настільки романтичним, але шанси у нього є.

"Давати прогнози нереально, поки немає конкретної дати проведення місцевих виборів. Досвід останніх двох кампаній показує, що все може різко і кардинально змінитися. Що-небудь можна буде говорити, коли оголосять вибори", – наголошує Володимир Фесенко.

Загалом для проведення чергових або дострокових місцевих виборів важливо завершити реформу децентралізації. Щоб територіальні громади мали більше повноважень і зникли такі рудименти, як держадміністрації.