Міністерство внутрішніх справ підсумувало випадки порушення виборчої кампанії в Україні. Від її початку правоохоронці відкрили 556 кримінальних справ, а також склали 1 581 протокол про адміністративні порушення.

Статистика порушень виборчого процесу

Всього в поліцію надійшло 7 048 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Про це інформує пресслужба МВС.

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За словами глави МВС Арсена Авакова, за час передвиборчої кампанії виявили кілька "сіток" підкупу виборців.

Зокрема, в Одесі за спробу організувати виборчу "сітку" затримали групу людей. Серед них був і глава виборчої комісії. Ще одну "сітку" виявили в Чернігівській області.

Під час обшуку автомобіля керівника одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації правоохоронці виявили списки виборців за схемою "десятників" і 66 тисяч гривень,

– повідомив Аваков.

За попередніми підрахунками, мережа охоплювала понад 5 000 людей.



Статистика порушень виборчого процесу / Фото МВС

Контроль порядку в день виборів

Міністр закликав кандидатів та виборчі штаби не вдаватися до "брудних" схем у день голосування.

"МВС жорстко налаштована реагувати на порушення. На чергування виведено досить оперативних груп, в готовності перебувають усі підрозділи – від авіації до вибухотехніків", – додав глава МВС.

Загалом до забезпечення громадської безпеки та порядку під час місцевих виборів залучать майже 140 тисяч співробітників МВС.

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Довідка. 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Обиратимуть мерів, партії до міської та обласної рад. Про виборчий процес більше читайте за посиланням.