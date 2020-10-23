"Сітки" підкупу та 556 кримінальних справ: МВС підсумувало порушення виборчої кампанії
Міністерство внутрішніх справ підсумувало випадки порушення виборчої кампанії в Україні. Від її початку правоохоронці відкрили 556 кримінальних справ, а також склали 1 581 протокол про адміністративні порушення.
Статистика порушень виборчого процесу
Всього в поліцію надійшло 7 048 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Про це інформує пресслужба МВС.
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За словами глави МВС Арсена Авакова, за час передвиборчої кампанії виявили кілька "сіток" підкупу виборців.
Зокрема, в Одесі за спробу організувати виборчу "сітку" затримали групу людей. Серед них був і глава виборчої комісії. Ще одну "сітку" виявили в Чернігівській області.
Під час обшуку автомобіля керівника одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації правоохоронці виявили списки виборців за схемою "десятників" і 66 тисяч гривень,
– повідомив Аваков.
За попередніми підрахунками, мережа охоплювала понад 5 000 людей.
Статистика порушень виборчого процесу / Фото МВС
Контроль порядку в день виборів
Міністр закликав кандидатів та виборчі штаби не вдаватися до "брудних" схем у день голосування.
"МВС жорстко налаштована реагувати на порушення. На чергування виведено досить оперативних груп, в готовності перебувають усі підрозділи – від авіації до вибухотехніків", – додав глава МВС.
Загалом до забезпечення громадської безпеки та порядку під час місцевих виборів залучать майже 140 тисяч співробітників МВС.
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