В Одеській області посадовець мерії та за сумісництвом міський депутат хотів заплатити гроші членам виборчкому. За це вони мали не реєструвати кандидатів від політсили-конкурента.

Чоловік просив не реєструвати на виборах конкурентів

Випадок підкупу виявили у місті Подільську. Про таку незаконну діяльність міського обранця повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Гроші членам виборчої комісії пропонував очільник одного з управлінь міськради. За хабар чоловік просив не лише не реєструвати невигідних його політсилі конкурентів, а й посприяти у вирішенні потрібних партії питань.

На такий крок міський депутат пішов не сам. Його дії координував один із керівників Одеської облради. Він, своєю чергою, має спільні бізнес-інтереси з одним із нардепів.

Курував дії депутата міськради один із керівників облради

Зловмисники сподівались, що перемога на місцевих виборах, неабияк посприяє розвитку їхнього бізнесу.

Посадовця мерії впіймали на гарячому, коли він приніс гроші – 10 тисяч гривень одному з членів виборчкому. Наразі триває досудове розслідування у справі.



Чоловік приніс члену виборчкому 10 тисяч гривень / Фото пресслужби прокуратури Одещини

Факт підкупу зафіксували у Подільську / Фото пресслужби прокуратури Одещини



Діями міського депутата керував один із керівників облради / Фото пресслужби прокуратури Одещини