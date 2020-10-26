В Одеській області у день виборів чотирьом членам виборчих дільниць стало погано. Довелося викликати карету "швидкої".

Неприємних інцидентів під час місцевих виборів 25 жовтня на Одещині не вдалося уникнути. Про це повідомив на брифінгу очільник ОДА Максим Куций, пише 24 канал.

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У день виборів чотирьом членам виборчих дільниць стало зле. Довелося викликати "швидку". У результаті медики госпіталізували одного з членів комісії. В нього діагностували гіпертонічний криз.

До слова, Куций зазначив, що в області 881 дільниця вже закінчила підрахунок голосів. 36 дільниць мають перерахувати голоси.



Для членів виборчої комісії викликали "швидку" / Фото "ХО"

Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори. Про те, як українців голосували, які порушення зафіксували та якими є результати екзитполів читайте за посиланням.