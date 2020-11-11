В Одесі хотіли сфальсифікувати вибори мера: виявили підроблені бюлетені
В Одесі правоохоронці запобігли фальсифікації другого туру виборів на посаду мера міста. Підроблену документацію виявили в офісі одного з громадсько-політичних діячів.
Працівники Служби безпеки України знайшли сотні підроблених бюлетенів для голосування. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Згідно з інформацією правоохоронних органів, бюлетені були ідентичними за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності. Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, додали в СБУ.
Бюлетені були ідентичними оригінальним документам / Фото пресслужби СБУ
СБУ вже почала кримінальне провадження за фактом фальсифікації виборчих документів. Санкція статті Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.
Санкція статті передбачає позбавлення волі / Фото пресслужби СБУ
Згідно з даними видання "Думская", обшуки відбувались в офісі політика Дмитра Голубова, який є представником політичної партії ОПЗЖ. Саме там, за даними ЗМІ, виявили підроблену документацію.
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