В Одесі правоохоронці запобігли фальсифікації другого туру виборів на посаду мера міста. Підроблену документацію виявили в офісі одного з громадсько-політичних діячів.

Працівники Служби безпеки України знайшли сотні підроблених бюлетенів для голосування. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Згідно з інформацією правоохоронних органів, бюлетені були ідентичними за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності. Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, додали в СБУ.



Бюлетені були ідентичними оригінальним документам / Фото пресслужби СБУ

СБУ вже почала кримінальне провадження за фактом фальсифікації виборчих документів. Санкція статті Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.



Санкція статті передбачає позбавлення волі / Фото пресслужби СБУ

Згідно з даними видання "Думская", обшуки відбувались в офісі політика Дмитра Голубова, який є представником політичної партії ОПЗЖ. Саме там, за даними ЗМІ, виявили підроблену документацію.



Підроблена документація / Фото "Думская"

Довідка. Другий тур виборів мера Одеси відбудеться 15 листопада. За крісло міського голови будуть змагатися чинний міський голова Геннадій Труханов та нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик.