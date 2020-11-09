Територіальна виборча комісія Одеси обіцяла до ранку 9 листопада переробити протокол з результатами виборів. Все тому, що попередній нібито знищив комп'ютерний вірус. Однак нового протоколу досі немає, а голова комісії не відповідає на дзвінки.

Голова Одеської ТВК Олексій Бершавскій не відповідає на дзвінки журналістів та інших членів комісії. Наразі його місцеперебування невідоме. Про це повідомляє "Думська".

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У приміщенні, де повинна працювати комісія, перебуває всього 4 члени ТВК. Ніхто з них не знає, що відбуватиметься далі і коли підіб'ють підсумки виборів. Водночас термін для встановлення результатів виборів до Одеської обласної ради закінчився ще ввечері 6 листопада.

За даними видання, кіберполіція вже зацікавилася комп'ютерним вірусом, який нібито знищив протокол.

Що відомо про знищення протоколу Одеської ТВК

Місцева ТВК планувала оголосити результати виборів ввечері 8 листопада. Однак члени комісії раптово повідомили, що повинні переробити протокол, бо попередній знищив вірус.

На голосуванні усі члени ТВК одностайно підтримали пропозицію перенести оголошення результатів виборів на ранок 9 листопада.



Результати місцевих виборів в Одесі / Інфографіка 24 каналу