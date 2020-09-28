Гречкою вже нікого не здивуєш, тож останнім часом деякі політики використовують для підкупу актуальніші товари. Зокрема, через коронавірус значним попитом користуються захисні маски, антисептики та ліки.

Саме це і розфасували по пакетах в Одесі представники партії "Довіряй ділам" і роздали такий антикоронавірусний набір місцевим пенсіонерам. Про це йдеться у програмі "Ти дивись" на 24 каналі.

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Партію "Довіряй ділам", від імені якої роздавали ці пакети, очолює одеський мер Геннадій Труханов. Одесити з'ясували, що це – історія не лише про підкуп виборців, а ще й про зловживання владою. Адже до роздачі партійних пакунків з медикаментами залучили працівників мерії.

Представники партії "Довіряй ділам" роздають набори з ліками: дивіться відео

У громадянській мережі ОПОРА повідомили, що з другої половини вересня одеським пенсіонерам розносили пакунки з набором ліків, серед яких – жарознижувальні, знеболювальні, від кашлю та аскорбінова кислота.

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Заступниця генерального директора КВУ Наталія Линник пояснила, що лише 14 вересня Центральна виборча комісія дала тлумачення, якою повинна бути вартість агітаційних матеріалів партій. Вона становитиме 63 гривні.

Тобто всі набори, які бачимо у відео, очевидно, партійці намагалися "втіснити" в цю суму. Звичайно. що це можна вважати підкупом виборців. Але у випадку, якщо партія вже була зареєстрована на момент, коли роздавалися набори,

– пояснила вона.

Й додала, що через це важко покарати партії та кандидатів за порушення. Ще 10 років тому в КВУ наполягали, аби термін виборчої кампанії продовжили – аби починався за 6 місяців до дня голосування. Тоді б за такі порушення можна було б притягати до відповідальності.

Крім цього, інколи партії хитрують та роздають такі набори від благодійних фондів або громадських організацій з ідентичною назвою. Відповідно до нового Виборчого кодеку це вже теж є порушенням виборчого законодавства, підкреслила Линник.

"Закликаємо всіх суб'єктів виборчого процесу подавати до суду, аби врешті таки зафіксувати цей підкуп виборців. Нагадаю, що відповідальність можуть понести як ті, хто підкуповує, так і ті, кого підкуповують", – зауважила заступниця гендиректора КВУ.

Довідка. Станом на 20 вересня до поліції надійшло понад 400 заяв щодо виборчого процесу. А саме – 123 повідомлення про порушення порядку ведення агітації, 49 – про підкуп виборців, приблизно 60 – через правила розміщення та псування агітматеріалів.

За її словами, у випадках з наборами продуктів та ліків відповідальність буде не дуже високою, вона буде адміністративною. Проте її сума може бути досить суттєвою для пенсіонерів, адже сягатиме від 1800 гривень.

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