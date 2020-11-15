У день другого туру місцевих виборів 15 листопада ЦВК замінила голову Одеської міської територіальної виборчої комісії. Це вже друга зміни голови ТВК за останні 2 дні.

Замість Наталі Сиволапенко головою ТВК Одеси стала Ніна Чернишенко. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

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ЦВК достроково припинила повноваження голови комісії Наталі Сиволапенко, що належить до місцевої організації політичної партії "Солідарність жінок України". Центрвиборчком призначив на цю посаду Ніну Чернишенко.

Цікаво, що 14 листопада ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Наталю Сиволапенко. Крім того, Центрвиборчком звільнив члена ТВК Людмилу Сєрбіну (політична партія "Пропозиція") і замінила її на Вячеслава Франчука.

Як минули вибори в Одесі

Одесити 15 листопада у другому турі обирали міського голову. Виборчі дільниці закрилися о 20:00 і вже відомі результати екзитполів. Згідно з ними, більшу підтримку здобув чинний мер Одеси Геннадій Труханов.

Виборчі дільниці закрилися о 20:00 і вже відомі результати екзитполів. Згідно з ними, більшу підтримку здобув чинний мер Одеси За Геннадія Труханова проголосували 56,7%, а за його опонента Миколу Скорика віддали голоси 40,9%. Ще 2,3% виборців викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

проголосували 56,7%, а за його опонента віддали голоси 40,9%. Ще 2,3% виборців викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень. Водночас у міськраду пройшли 5 політичних партій, до облради – одразу 7. Зокрема, у новій каденції міської ради будуть 20 депутатів від партії "Довіряй ділам", 18 – від ОПЗЖ, по 10 – від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарія".



Результати екзитполів другого туру виборів мера Одеси / Інфографіка 24 каналу