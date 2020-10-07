Жителів Одеси телефоном опитують щодо їхніх передвиборчих симпатій. Дослідження проводять люди, які представляються працівниками комунальної установи "Міський інформаційно-аналітичний центр". Однак підприємство свою причетність до цього заперечує.

Одеситів опитують щодо передвиборчих симпатій

Факти опитувань містян в Одесі зафіксували спостерігачі громадської мережі ОПОРА.

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Зокрема, їхньому спостерігачеві також надійшов такий дзвінок. Співрозмовник заявив, що представляє комунальну установу "Міський інформаційно-аналітичний центр".

Він поставив два запитання:

Яку одеську партію, крім "Довіряй ділам", ви знаєте? (від цієї партії на посаду Одеського міського голови балотується чинний мер Геннадій Труханов);

Як би ви оцінили роботу Труханова за шкалою від одного до п’яти балів?.

Хто проводить опитування

Спостерігачеві ОПОРИ на запитання про базу даних, інтерв’юер відповів, що вона "міська". Він володів такими даними: прізвище, ім’я і по батькові спостерігача, дата народження, місце реєстрації та номер мобільного телефону.

Водночас чоловік, що проводив опитування, запевнив, що цю інформацію "не використають з корисливою метою".

За даними громадської організації, номер телефону, з якого здійснюють опитування, є на сайтах, які збирають інформацію про номери можливих сумнівних компаній або шахраїв. Водночас користувачі зазначають, що отримували з нього тільки дзвінки, схожі на соціологічні опитування.

Як це коментує комунальна установа

У "Міському інформаційно-аналітичному центрі" кажуть, що це не вони проводять опитування.

Міська комунальна установа ніяких опитувань не проводить. Обробляються тільки вхідні звернення громадян і послуги ЦНАП,

– заявили у центрі.

За даними на офіційному сайті Одеської міської ради, установа здійснює "опрацювання звернень фізичних, юридичних осіб, які надходять на "Телефон довіри міського голови", "Гарячу лінію мера по протидії корупції" та до "Єдиного центру звернень громадян".

Важливо! Координаторка спостереження мережі ОПОРА за виборами в Одеській області Анастасія Матвієнко нагадала що, відповідно до законодавства, "поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних заборонене".

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Місцеві вибори в Україні: найважливіше

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.

Вони відбудуться на усій території України, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Більше про вибори читайте за посиланням.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу