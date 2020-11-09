Територіальна виборча комісія в Одесі планувала оголосити результати виборів до обласної ради ввечері 8 листопада. Але так цього й не зробила – "вірус у комп’ютері" знищив протокол.

Увечері 8 листопада Одеська ТВК планувала оголосити результати виборів до обласної ради. Але за 15 хвилин до початку журналістам сказали, що оголошення не буде. Про ситуацію розповіло "Суспільне".

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Представники Тервиборчкому повідомили, що повинні переробити протокол. Мовляв, його раптово знищив комп’ютерний вірус.

І от через цей вірус комп'ютер видає помилку, а отже – неможливо встановити результати голосування.

Усі члени ТВК голосуванням одностайно підтримали пропозицію перенести оголошення результатів на ранок 9 листопада. Протокол обіцяють переробити – ясна річ, вже на іншому комп’ютері.



ТВК в Одесі вирішила переробити протокол через вірус на ПК / Фото "Думская"

25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні, люди голосували за своїх представників в органах місцевого самоврядування на всіх рівнях. За даними ЦВК, проголосували 36,88% виборців (10 556 621 людина).

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