В Одеській області підірвали автівку: в ній був кандидат у депутати
В районі автозаправки біля села Курган Одеської області 21 жовтня прогримів вибух. Спрацював вибуховий пристрій, який встановили біля дороги. Від вибуху постраждав кандидат в депутати облради від ВО "Батьківщина" Андрій Бабенко.
Бабенко вижив – це вже другий замах на нього. Про інцидент повідомляє "Думська".
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У результаті вибуху машину було уражено металевими кульками. Як розповів помічник Бабенка, вони їхали на зустріч з виборцями, коли стався вибух.
Машина серйозно постраждала, а також дісталось й самому Бабенку – в голову потрапила одна з кульок.
Андрій Бабенко після нападу на машину / фото "Думська"
Бабенко знаходиться в приватній лікарні – його готують до операції.
Біля місця події виявили детонатор / фото "Думська"
Дивіться відео про наслідки вибуху:
Перший раз на Андрія Бабенка здійснили замах у 2018 році. Тоді він також постраждав від вибухівки, яку заклали в машині, що стояла біля його будинку.
Хто такий Андрій Бабенко?
Це відомий ив Одесі персонаж, колишній "беркутівець", має прізвисько "Самсон" і є керівником охоронної фірми з такою ж назвою. З ним були пов'язані кілька гучних скандалів, які відбувалися в Одесі.
В 2018 році Бабенко брав участь у акції, учасники якої закликали боротися з проституцією й чинив опір правоохоронцям. Через це потрапив у розшук. Проте справу, схоже, зам’яли.
Також охоронна фірма Бабенка була замішана в скандалі навколо одеського бізнесмена Романа Купера, якого вона захищала.
На місцевих виборах 2020 Бабенко балотується від партії Юлії Тимошенко – ВО "Батьківщина".