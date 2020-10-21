В районі автозаправки біля села Курган Одеської області 21 жовтня прогримів вибух. Спрацював вибуховий пристрій, який встановили біля дороги. Від вибуху постраждав кандидат в депутати облради від ВО "Батьківщина" Андрій Бабенко.

Бабенко вижив – це вже другий замах на нього. Про інцидент повідомляє "Думська".

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У результаті вибуху машину було уражено металевими кульками. Як розповів помічник Бабенка, вони їхали на зустріч з виборцями, коли стався вибух.

Машина серйозно постраждала, а також дісталось й самому Бабенку – в голову потрапила одна з кульок.

Андрій Бабенко після нападу на машину / фото "Думська"

Бабенко знаходиться в приватній лікарні – його готують до операції.

Біля місця події виявили детонатор / фото "Думська"

Дивіться відео про наслідки вибуху:

Перший раз на Андрія Бабенка здійснили замах у 2018 році. Тоді він також постраждав від вибухівки, яку заклали в машині, що стояла біля його будинку.