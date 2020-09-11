Якщо кандидат у мери Києва Сергій Притула переможе на виборах, то головна проблема, яка виникне – це боротьба за крісло голови Київської міської державної адміністрації. Річ у тім, що Офіс Президента після виборів може призначити свого голову КМДА попри те, що кияни не вибрали представника їхньої фракції.

За словами Притули, це буде вкрай необачний хід. Про це політик розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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"Не думаю, що Зеленський наважиться на такий крок. Навіть за умов, якщо Єрмак буде йому говорити про це в обидва вуха, в мегафон. У президента і так зараз проблеми з рейтингом, у столиці, відверто кажучи, у них не все гаразд", – зазначив Притула.

До чого призведе розділення повноважень

За його словами, спроба "нагнути" громаду Києва – буде останнім цвяхом в домовину рейтингів і легітимності як президента. Є рішення Конституційного суду від 2003 року про те, що людина, яка перемагає на виборах київського міського голови, автоматично поєднує цю посаду з посадою голови КМДА, наголосив український політик.

Розподіл повноважень між різними людьми призведе до управлінського колапсу – це однозначно і очевидно. Хто має керувати Києвом – обирають кияни своїм правом голосу. Ми не Росія, у нас люди не сприймуть призначення керівництва зверху,

– сказав Сергій Притула.

Він додав, що якщо президент спробує розділити повноваження між 2 людьми і поставить якусь свою політичну креатуру на посаду голови КМДА, то кияни нагадають йому, хто виходив на Майдан в перші дні у 2004 та 2013 роках.

"Початки Майдану – це був Київ і кияни, вже потім з'їжджалися регіони. Не потрібно недооцінювати та дражнити киян, це вилізе боком", – зазначив він.

Притула – кандидат в мери Києва: що треба знати

11 серпня Сергій Притула оголосив, що балотується в міські голови Києва.

Перший тур виборів мера Києва відбудеться 25 жовтня. Згідно з даними опитування "Рейтинг", у липні лідирував чинний мер Києва Віталій Кличко, на другому місці був Сергій Притула.

Повне інтерв'ю 24 каналу з Сергієм Притулою: дивіться відео