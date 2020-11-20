Перед 2 туром місцевих виборів в Україні, який у низці міст пройде 22 листопада, масово застосовують методи чорного піару. Крім того, більшість кандидатів на пост мерів апелюють до теми карантину вихідного дня.

Перед 2 туром виборів процвітає чорний піар

У низці українських міст 22 листопада відбудеться другий тур місцевих виборів. Які методи кандидати у міські голови використовують у своїх передвиборчих кампаніях, розповіли у Комітеті виборців під час пресконференції, пише 24 канал.

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Перед виборами ми спостерігаємо масове використання фактів чорного піару. У нас таке враження, що чорні технології значно зросли в порівнянні з першим туром,

– сказав глава КВУ Олексій Кошель.

За його словами, масштаби та характер використання чорного піару дозволяють думати, що "російські політтехнологи з Рязані й Кемерово повернулися в Україну й активно працюють".

У низці випадків, зазначає експерт, застосування чорного піару порушує кримінальне законодавство.

Приклади чорного піару

У Слов'янську один з кандидатів, власник підприємства, начебто дав наказ вигнати з території заводу собаку і втопити цуценят.

один з кандидатів, власник підприємства, начебто дав наказ вигнати з території заводу собаку і втопити цуценят. На Закарпатті про одного з кандидатів поширюють листівки, на яких він зображений у весільній фаті. Про іншого пишуть, що він купив у Відні ресторан за мільйон доларів.

про одного з кандидатів поширюють листівки, на яких він зображений у весільній фаті. Про іншого пишуть, що він купив у Відні ресторан за мільйон доларів. У Рівному та Львові ходять чутки про підтримку кандидатів головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

ходять чутки про підтримку кандидатів головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Також у Львові масово поширюють спецвипуск газети "Ратуша" з матеріалами проти чинного міського голови Андрія Садового. Редакції газети заявляє, що не має жодного стосунку до цього спецвипуску.

масово поширюють спецвипуск газети "Ратуша" з матеріалами проти чинного міського голови Андрія Садового. Редакції газети заявляє, що не має жодного стосунку до цього спецвипуску. У Дніпрі поширюють в соцмережах газету "Дніпровський акцент". У ній є матеріал, який очорнює мера Бориса Філатова, з "гучним" заголовком в стилі чорних політтехнологій.

Кандидати у мери використовують тему карантину

Більшість кандидатів на пост міських голів у другому турі виборів використовують у своїй виборчій кампанії питання карантину вихідного дня. Роблять це, аби заручитися більшою підтримкою виборців, зокрема бізнесу.

За підсумками спостереження, тема номер один на виборах зараз – це карантин вихідного дня. Тобто, не питання доріг, каналізацій, господарств, ліфтів,

– аналітик КВУ Денис Рибачок.

Про це говорить більшість кандидатів. Ініціативу уряду вони, звичайно, оцінюють негативно.

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Довідка. Другий тур виборів проходить у містах з населенням понад 75 тисяч, де мерів не вдалося обрати у першому турі. Тобто жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів. Про перебіг на результати 2 туру виборів читайте за посиланням.