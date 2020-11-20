Чорний піар та використання кандидатами теми карантину: що відбувається перед 2 туром виборів
Перед 2 туром місцевих виборів в Україні, який у низці міст пройде 22 листопада, масово застосовують методи чорного піару. Крім того, більшість кандидатів на пост мерів апелюють до теми карантину вихідного дня.
Перед 2 туром виборів процвітає чорний піар
У низці українських міст 22 листопада відбудеться другий тур місцевих виборів. Які методи кандидати у міські голови використовують у своїх передвиборчих кампаніях, розповіли у Комітеті виборців під час пресконференції, пише 24 канал.
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Перед виборами ми спостерігаємо масове використання фактів чорного піару. У нас таке враження, що чорні технології значно зросли в порівнянні з першим туром,
– сказав глава КВУ Олексій Кошель.
За його словами, масштаби та характер використання чорного піару дозволяють думати, що "російські політтехнологи з Рязані й Кемерово повернулися в Україну й активно працюють".
У низці випадків, зазначає експерт, застосування чорного піару порушує кримінальне законодавство.
Приклади чорного піару
- У Слов'янську один з кандидатів, власник підприємства, начебто дав наказ вигнати з території заводу собаку і втопити цуценят.
- На Закарпатті про одного з кандидатів поширюють листівки, на яких він зображений у весільній фаті. Про іншого пишуть, що він купив у Відні ресторан за мільйон доларів.
- У Рівному та Львові ходять чутки про підтримку кандидатів головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
- Також у Львові масово поширюють спецвипуск газети "Ратуша" з матеріалами проти чинного міського голови Андрія Садового. Редакції газети заявляє, що не має жодного стосунку до цього спецвипуску.
- У Дніпрі поширюють в соцмережах газету "Дніпровський акцент". У ній є матеріал, який очорнює мера Бориса Філатова, з "гучним" заголовком в стилі чорних політтехнологій.
Кандидати у мери використовують тему карантину
Більшість кандидатів на пост міських голів у другому турі виборів використовують у своїй виборчій кампанії питання карантину вихідного дня. Роблять це, аби заручитися більшою підтримкою виборців, зокрема бізнесу.
За підсумками спостереження, тема номер один на виборах зараз – це карантин вихідного дня. Тобто, не питання доріг, каналізацій, господарств, ліфтів,
– аналітик КВУ Денис Рибачок.
Про це говорить більшість кандидатів. Ініціативу уряду вони, звичайно, оцінюють негативно.
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