До поліції Одеси доправили 50 озброєних людей. Усі вони перебували на території готелю "Гранд Марін", що у курортному селищі Совіньйон на Одещині. Там саме відбувалася партійна конференція "Опозиційної платформи – За життя".

Про ситуацію інформує пресслужба Нацполіції Одеси. Там наголошують: правоохоронці запобігли "загостренню конфлікту" в селищі Совіньйон.

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У поліції кажуть: на території готелю між двома групами озброєних людей сталися незначні сутички Відтак, пів сотні учасників інциденту правоохоронці запросили до підрозділу поліції.

Яку зброю вилучили в цих людей:

Газові балончики,

Ножі,

Телескопічні дубинки.



Вилучена зброя

Правоохоронці наразі вирішують, чи відкривати кримінальне провадження за фактом інциденту.

Наразі громадський порядок на території готелю, де перебувають представники ОПЗЖ, підтримують сотні поліцейських.

Противники зібрання ОПЗЖ

Цікаво, що неподалік від готелю зібралися активісти українських патріотичних організацій, які негативно висловлюються щодо заходу, передає УНІАН. Вони вигукують образливі слова на адресу учасників з’їзду партії, "кричалки" тощо.

За даними представників місцевої організації "Національного корпусу", невідомі озброєні чоловіки, яких забрала поліція, – "тітушки" ОПЗЖ. Це – нібито учасники організації "Патріоти за життя", очолюваної нардепом Іллею Ківою, які приїхали "дестабілізувати місто". У декого з них були помпові рушниці з собою.