Ножиці – надто просто: під Дніпром невикористані бюлетені "гасили" сокирою – відео
У селищі Аули Дніпропетровської області члени виборчої комісії вирішили оригінально позбутися куточків невикористаних бюлетенів. Тому замість ножиць скористалися сокирою.
Відео "розправи" над невикористаними бюлетенями на виборчій дільниці на Дніпропетровщині оприлюднила у фейсбуці Наталя Кобзар.
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Креативність проявили члени виборчої комісії села Аули. Вони вирішили не відрізати куточки невикористаних бюлетенів, а "відтяти" їх за допомогою сокири.
Як реагують користувачі соцмережі
- Зняття негативних емоцій методом погашення невикористаних бюлетенів! Сокирою! Напевне, емоції зашкалювали!
- Про цей незвичайний спосіб на минулих місцевих виборах ОПОРА писала. Були в шоці.
- Брутальненько.
На Дніпропетровщині корінці невикористаних бюлетенів "гасять" сокирою: відео
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