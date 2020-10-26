У селищі Аули Дніпропетровської області члени виборчої комісії вирішили оригінально позбутися куточків невикористаних бюлетенів. Тому замість ножиць скористалися сокирою.

Відео "розправи" над невикористаними бюлетенями на виборчій дільниці на Дніпропетровщині оприлюднила у фейсбуці Наталя Кобзар.

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Креативність проявили члени виборчої комісії села Аули. Вони вирішили не відрізати куточки невикористаних бюлетенів, а "відтяти" їх за допомогою сокири.

Як реагують користувачі соцмережі

Зняття негативних емоцій методом погашення невикористаних бюлетенів! Сокирою! Напевне, емоції зашкалювали!

Про цей незвичайний спосіб на минулих місцевих виборах ОПОРА писала. Були в шоці.

Брутальненько.

На Дніпропетровщині корінці невикористаних бюлетенів "гасять" сокирою: відео

Зверніть увагу! Голосування на місцевих виборах в Україні не минуло без пригод та курйозних моментів. На Херсонщині сейф з бюлетенями розрізали болгаркою, у Житомирі зробили кабінку для голосування з двох драбин, а в Харкові на виборчу дільницю чоловік прийшов у протигазі та рукавичках. Більше про ці та інші випадки читайте за посиланням.