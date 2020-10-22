У Лозовій на Харківщині у ніч проти 22 жовтня невідомі підпалили автомобіль кандидата від "Європейської солідарності" Сергія Коби. Сьогодні він є секретарем Лозовської міськради. У поліції вже відреагували на інцидент.

Підпал авто кандидата від ЄС Коби на Харківщині

Про інцидент у фейсбуці повідомила народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Фріз. Згідно з оприлюдненою нею інформацію, в 4-му мікрорайоні Лозової підпалили авто Suzuki Grand Vitara 2019 року випуску. На щастя, ніхто не постраждав, щоправда вогонь дуже сильно пошкодив машину.

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Європейська Солідарність" на Харківщині розцінює це як навмисний підпал, пов’язаний з політичною діяльністю нашого однопартійця, який є кандидатом до облради. Відомо, що він отримував погрози у свій бік,

– додала Фріз.



Вогонь дуже сильно пошкодив авто, на якому пересувається Коба / Фото пресслужби Нацполіції

Парламентарка також зауважила, що з наближенням виборів опоненти починають вдаватися до найбрудніших методів політичної боротьби.

"Це вже не перші спроби залякати наших партійців, однак як і попередні, вони лишаться безрезультатними для злодіїв і замовників. Нас не залякати", – наголосила вона.

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Що про інцидент кажуть у поліції

Правоохоронці підтвердили, що ані потерпілих, ані загиблих у результаті пожежі немає. Саме ж займання ліквідовано. Повідомлення про подію вогнеборці отримали приблизно о 3:40 22 жовтня, передає пресслужба Нацполіції Харківської області.

За даними поліції, автомобіль Suzuki Vitara належить 50-річному чоловіку. А останнім часом машиною користувався його 41-річний брат. І він є кандидатом в депутати Лозівської міської ради (Фріз писала про Лозівську обласну раду – 24 канал).

Інформація про подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Умисне знищення або пошкодження майна". Вона передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Зараз правоохоронці встановлюють причину займання авто, всі обставини події та причетних до неї осіб. Слідство триває.



За даними правоохоронців, машина належить брату Коби / / Фото пресслужби Нацполіції

Попередні гучні схожі інциденти

У ніч проти 8 жовтня повністю спалили привезений із США Ford Fusion. Машина належить місцевому активісту Денису Жело. Відомо, що він балотується в депутати Миколаївської міськради за списками "Слуги народу".

У тій же Лозовій на Харківщині уніч проти 9 жовтня спалили авто, записане на дружину кандидата в мери від "Слуги народу" Олексія Криворучка. Політик вважає, що це сталось через його діяльність. Водночас звинувачує він у всьому чинного міського голову Сергія Зеленського.

У ніч проти 14 жовтня невідомі підпалили елітний Mercedes, яким користувався син народного депутата від "Європейської солідарності" Андрія Лопушанського. Внаслідок підпалу постраждала права частина авто.

Вранці 19 жовтня підпалили Mercedes кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ Андрія Веселого. Невідомий чоловік кинув у машину пляшку з горючою рідиною, і вона спалахнула одразу.