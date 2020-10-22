На Харківщині підпалили авто кандидата до облради від ЄС Коби: фото
У Лозовій на Харківщині у ніч проти 22 жовтня невідомі підпалили автомобіль кандидата від "Європейської солідарності" Сергія Коби. Сьогодні він є секретарем Лозовської міськради. У поліції вже відреагували на інцидент.
Підпал авто кандидата від ЄС Коби на Харківщині
Про інцидент у фейсбуці повідомила народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Фріз. Згідно з оприлюдненою нею інформацію, в 4-му мікрорайоні Лозової підпалили авто Suzuki Grand Vitara 2019 року випуску. На щастя, ніхто не постраждав, щоправда вогонь дуже сильно пошкодив машину.
До речі У Харкові виникла перепалка між активісткою ЄС та агітатором "Слуги народу": деталі
Європейська Солідарність" на Харківщині розцінює це як навмисний підпал, пов’язаний з політичною діяльністю нашого однопартійця, який є кандидатом до облради. Відомо, що він отримував погрози у свій бік,
– додала Фріз.
Вогонь дуже сильно пошкодив авто, на якому пересувається Коба / Фото пресслужби Нацполіції
Парламентарка також зауважила, що з наближенням виборів опоненти починають вдаватися до найбрудніших методів політичної боротьби.
"Це вже не перші спроби залякати наших партійців, однак як і попередні, вони лишаться безрезультатними для злодіїв і замовників. Нас не залякати", – наголосила вона.
Актуально Брудна гра у великих містах, – голова Нацполіції Клименко про "проблемні" місцеві вибори
Що про інцидент кажуть у поліції
Правоохоронці підтвердили, що ані потерпілих, ані загиблих у результаті пожежі немає. Саме ж займання ліквідовано. Повідомлення про подію вогнеборці отримали приблизно о 3:40 22 жовтня, передає пресслужба Нацполіції Харківської області.
За даними поліції, автомобіль Suzuki Vitara належить 50-річному чоловіку. А останнім часом машиною користувався його 41-річний брат. І він є кандидатом в депутати Лозівської міської ради (Фріз писала про Лозівську обласну раду – 24 канал).
Інформація про подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Умисне знищення або пошкодження майна". Вона передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.
Зараз правоохоронці встановлюють причину займання авто, всі обставини події та причетних до неї осіб. Слідство триває.
За даними правоохоронців, машина належить брату Коби / / Фото пресслужби Нацполіції
Попередні гучні схожі інциденти
- У ніч проти 8 жовтня повністю спалили привезений із США Ford Fusion. Машина належить місцевому активісту Денису Жело. Відомо, що він балотується в депутати Миколаївської міськради за списками "Слуги народу".
- У тій же Лозовій на Харківщині уніч проти 9 жовтня спалили авто, записане на дружину кандидата в мери від "Слуги народу" Олексія Криворучка. Політик вважає, що це сталось через його діяльність. Водночас звинувачує він у всьому чинного міського голову Сергія Зеленського.
- У ніч проти 14 жовтня невідомі підпалили елітний Mercedes, яким користувався син народного депутата від "Європейської солідарності" Андрія Лопушанського. Внаслідок підпалу постраждала права частина авто.
- Вранці 19 жовтня підпалили Mercedes кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ Андрія Веселого. Невідомий чоловік кинув у машину пляшку з горючою рідиною, і вона спалахнула одразу.
- 21 жовтня в селі Курган на Одещині підірвали авто кандидата в депутати облради від "Батьківщини" Андрія Бабенка. Зловмисники встановили вибухівку біля дороги в районі автозаправної станції.