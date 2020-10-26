Замість справжніх бюлетенів – підроблені: на Дніпропетровщині виявили фальсифікацію
У Синельниківському районі Дніпропетровської області на двох дільницях виявили підроблені бюлетені. На 5 виборчих бланках знайшли ознаки фальшування.
Несправжні бюлетені знайшли ще 25 жовтня – у день голосування. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.
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Правоохоронці розслідують факт можливої фальсифікації. Порушили кримінальне провадження за підроблення виборчої документації. Якщо винних знайдуть, то їм загрожує перебування за ґратами – від 3 до 7 років за правом обіймати певні посади терміном до 5 років.
Скільки порушень зафіксували у день виборів
На Дніпропетровщині у день голосування надійшло 448 повідомлень про виборчі правопорушення. Станом на 20:00 25 жовтня правоохоронці склали 20 адмінпротоколів, також їм довелось розпочати 2 кримінальні провадження.
Щодо ситуації по Україні, то загалом поліція отримала 5 006 заяв про порушення під час голосування. Розпочали 159 кримінальних проваджень.
Порушення під час місцевих виборів 25 жовтня / Інфографіка Національної поліції