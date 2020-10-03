По телевізору, в інтернеті, на вулиці з бігбордів, сітілайтів, наметів та навіть з поштових скриньок на українців дивляться кандидати. Або ж хоча б нагадують про себе своїми ініціалами. Від політичної реклами наразі ніде сховатися.

Особливість цьогорічної кампанії у тому, що політтехнологи остаточно опанували соцмережі. Більше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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За словами політтехнолога Бориса Тизенгаузена, в регіонах ніхто не скасував агітаційні намети. Однак реклама кандидатів з'являється майже на всіх онлайн-ресурсах: у фейсбуці, інстаграмі, вайбері, гуглі.

Цьогоріч кандидати змагаються у креативності та епатажі. Старі-добрі нафталінові ролики на фоні прапора з переліком основних пунктів своєї програми змінили короткі та яскраві, розраховані на ютуб, інстаграм та фейсбук. Тут і пекельний креатив та епатаж.

І рімейк на сцену з забороненого в Україні російського серіалу "Ліквідація" з Михайлом Поречєнковим, який стріляв по українцях на Донбасі.

Відео з кандидатом в мери Одеси Євгеном Червоненком:

Підкорювати цьогоріч почали і TikTok. Хоча здавалося, що додатком користується переважно юна аудиторія. Борис Тизенгаузен вважає, що цим інструментом складно набити людей, яким десь від 20 до 22 років.

Але зробити відео вірусним можна. Наприклад, Ірина Верещук в TikTok зняла перше відео. І сам прецедент того, що вона пішла в цей додаток, пронісся фейсбуком та різними сайтами,

– пояснив політтехнолог.

Кандидатка в мери Києва Ірина Верещук виклала відео в TikTok:

Однак фантазії вистачило не у всіх, тож 4 представники різних політсил просто скопіювали агітаційний ролик кандидата в президенти Польщі Рафаля Тшасковського.

Деякі повторюють свої ж фрази з комерційної реклами. Зокрема, кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула використав слоган з реклами житлового комплексу "І я тут живу...".

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На вулицю кандидати вийшли як зі стандартними слоганами, так і з креативом. З року в рік переходить безсмертне "порядок". Тепер ще й обіцяють побороти COVID-19. Хоча що б не писали на бордах, перевага у тих, хто знається на контенті та своїй аудиторії.

Саме для звичайного виборця непогано діють "слуги народу". У них все як завжди просто. Максимально обличчя для впізнаваності, короткий слоган. Цікавий слоган у Пальчевського. Він зараз пише про 14 садочків у рік. Тобто, дає те, що ти можеш "помацати",

– відзначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

На його думку, у "Батьківщини" завжди були хороші борди. Вони працюють на вікову аудиторію, і кандидат у них теж в такому поважному віці.

Скільки витратили кандидати на рекламу

Цьогоріч рекламна кампанія стартувала дещо раніше, ніж офіційну – тобто, до реєстрації кандидатів. Експерт громадського руху "Чесно" Ігор Фещенко розповів, що на рекламу у фейсбуці, інстаграмі політики вже витратили понад 2,5 мільйони доларів.

"Ми пробували рахувати витрати по Києву на зовнішню рекламу, і наші мінімальні підрахунки показують: лише за серпень і вересень – це приблизно 70 мільйонів гривень", – прокоментував він.

Але ці цифри не з офіційних фінансових звітів. Адже у зв'язку з коронавірусом парламент дозволив партіям відтермінувати подачу декларацій до кінця карантину. Та й цього виборчого сезону немає жодних бар'єрів на витрати під час політичної кампанії.