Нещодавно в Одесі від дій жінки, яка назвала себе працівницею поліції, ледве не постраждали діти. Біля однієї з багатоповерхівок дівчинка почала робити шпагат, поставивши ногу на стіну будинку. Це не сподобалось мешканці цього будинку, яка почала погрожувати дитині і називати образливими словами.

Про цю та інші шокуючі ситуації, учасниками та свідками яких стали самі українці, а також найрезонансніші відео, зняті користувачами соціальних мереж, – у програмі "Ти дивись!" на 24 каналі.

У попередній програмі У Києві поліція відпустила затриманих ромів, які грабували людей: деталі від учасника історії

В Одесі поліцейська погрожувала дитині, яка гралась біля її будинку

У дворі одного з будинків місцева мешканка не особливо добирали вирази щодо дівчини, яка гралась на подвір'ї. Згодом вона почала ображати і батьків дитини, а також її подруг. Зрештою цей конфлікт закінчився викликом поліції.

Колишня співробітниця патрульної поліції Одеси та очільниця громадської організації "Захист прав дітей" Зоя Мельник розповіла, що порушниця справді є працівницею поліції. Тищенко Анжела обіймає посаду заступниці начальника відділу слідчого управління поліції ГУ НП в Одеській області. Зокрема, її впізнали жителі будинку, де вона проживає.

За словами Зої Мельник, жінка насамперед порушила статут працівників поліції, а також норми етичної поведінки, які встановлені статутом поліції.

Зокрема, порушниця почала погрожувати, навіть бігла за дітьми. Поводилась також неетично щодо батьків.

Думаю, що вона повинна нести відповідальність. Наразі відкрили службове розслідування за цим фактом,

– відзначила вона.

Одеситка кричить на дітей, які гралися біля будинку: відео

Також керівниця ГО "Захист прав дітей" зауважила, що правоохоронці певний час спілкувались з батьками дівчинки, якій погрожувала поліцейська. Наразі відомо, що батьки збираються подавати відповідну заяву до поліції.

"Ми бачимо на відео, що це може розцінюватися навіть як “образливе чіпляння”, і її дії передбачені статтею 173 про адміністративні правопорушення. Тобто, дрібне хуліганство. Тому що вона ображала дітей, висловлювалась принизливими фразами", – пояснила Зоя Мельник.

На її думку, співробітницю поліцію ще й можна притягнути до адміністративної відповідальності.

Ця ситуація показує, наскільки діти є більш грамотними, ніж працівниця поліції. Вони краще орієнтуються в законодавстві, ніж чинна працівниця поліції. Тому що вона чомусь намагалась безпідставно змусити дітей покинути територію, яка є громадським місцем,

– розповіла Зоя Мельник.

Вона відзначила, що жінка представилась як працівниця поліції, і користуючись владою намагалася їх затримати.

Відтак діти показали, що правильно орієнтуються в ситуації. Вони нікуди не пішли з жінкою і розуміли, що мають право захищатися. Також вони зробили зауваження, що поліцейська не маєправо їх кудись вести. Адже чинне законодавство забороняє допити без присутності батьків.

В Україні розпочалась масштабна кампанія напередодні місцевих виборів

25 жовтня в Україні мають відбутися місцеві вибори. Сотні політиків не шкодують сил і грошей, аби привернути до себе увагу людей.

Наприклад, в Одесі міський голова Геннадій Труханов прагне знову переобратися. Відтак, все місто завішане рекламою видатних досягнень одеської мерії під його керівництвом. Зокрема, на одній з вулиць, чиновники повісили рекламний білборд, де звітують про проведені ремонти житлових будинків. Однак містяни виклали в мережі відео, на якому показали стан невідремонтованих будинків.

"Комплексний ремонт" одного з будинків Одеси: відео

У Миколаївській області через місцеві вибори в прямому і переносному сенсі сталася надзвичайна ситуація. Там, для того, щоб наклеїти білборд з рекламою партії "Слуга народу" використали пожежну машину.

Представник президентської партії Ігор Негулевського пояснив залучення вогнеборців до розклеювання плакату За його словами, з пожежною частиною уклали офіційну угоду.

На Миколаївщині пожежники розклеювали рекламу "Слуги народу": відео

Аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко прокоментував, що з суто юридичного боку, наразі жодних порушень виборчого законодавства ще не зафіксовано. Тому що виборчий процес ще не почався. Він стартує 5 вересня, а реєстрація кандидатів і списків партії – з 15 вересня.

Відтак лише після цього можна говорити про певні рамки та правила, яких кандидати мають дотримуватися.

Те, що відбувається зараз, це своєрідний дикий Захід. Немає жодних правил, які регулюють обсяги зміст реклами, маркування де її можна розміщувати,

– пояснив він.

Аналітик зауважив, що в Україні виборчі правила влаштовані таким чином, що один і той же ролик, бігборд, листівка 4 вересня не є агітацією – це певна реклама. А от 5 вересня – це вже виборчі активності, і тоді можна апелювати стосовно якихось порушень.

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Поліцейський у Дніпрі викинув хабар у туалет

У Дніпрі на автотрасі люди відзняли на відео патрульних, яких спіймали на хабарі. У цей момент один з правоохоронців не розгубився й побіг викидати гроші.

Відтак у момент, коли цивільні голосно сперечалися з патрульними, один з них почав швидко втікати. Він добіг до туалету, викинув туди щось, а потім спокійно пішов далі.

Керівництво поліції Дніпропетровської області підтвердило, що це їхній працівник на відео і пообіцяло провести службову перевірку цього випадку.

У Дніпрі патрульний викинув хабар у громадську вбиральню: відео

У Харкові спортивне змагання закінчилось бійкою

Під час футзального матчу між командами Status-M та "ВиЯр" у Харкові сталася масова сутичка. Один з гравців ногою у стрибку вдарив свого суперника. Втім, його не дали образити партнери по команді, які відповіли нападнику.

Зрештою матч завершився достроково. І було прийнято рішення безстроково дискваліфікувати спортсмена, який напав на іншого члена команди-суперника.

Масова бійка у Харкові під час змагання з футзалу: відео