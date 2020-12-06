Поліція зафіксувала 30 повідомлень про порушення під час 2 туру місцевих виборів у Кривому Розі 6 грудня. Усі виборчі дільниці у Кривому Розі закрилися о 20:00.

Правоохоронці склали 2 адміністративних протоколи та відкрили 2 кримінальні провадження. На основі усіх інших повідомлень про порушення проведуть всебічну перевірку та приймуть законні рішення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Актуально Екзитполи в Кривому Розі: які результати другого туру Поліція продовжує охороняти виборчі дільниці до повного підрахунку бюлетенів. Зверніть увагу! Явка виборців під час 2 туру місцевих виборів у Кривому Розі становила 35,14% виборців. Це доволі високий показник. Детальніше читайте тут. Що відомо про місцеві вибори у Кривому Розі У 1 турі місцевих виборів у Кривому Розі найбільше голосів отримав чинний мер Юрій Вілкул. За нього проголосували 46,27% виборців.

Однак 17 листопада Вілкул заявив, що не змагатиметься у 2 турі виборів за посаду мера. Своє рішення політик аргументував тим, що здоров'я вже почало підводити.

Тому у 2 турі люди обирають між Дмитром Шевчиком від "Слуги народу" та Костянтином Павловим від ОПЗЖ.