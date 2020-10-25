В Ізмаїлі Одеській області поліції вдалося затримати автобус з виборцями на чолі з росіянином, які мали за грошову винагороду у сумі 400 гривень, проголосувати за одного з кандидатів в іншому місті.

В автобусі було понад 50 людей, які під керівництвом громадянина Росії, мали продати свої голоси певному кандидату у Білгород-Дністровському, повідомляє поліція Одеської області.

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Прізвище кандидата їм мали повідомити пізніше. А заплатити винагороду людям мав невідомий чоловік.

Його особу вже встановили поліцейські за гарячими слідами. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин Росії, який наразі проживає в Одесі. Чоловіка затримали та відкрили кримінальна провадження за статтею підкуп виборців.

За даними МВС, у день місцевих виборів, 25 жовтня, вже зареєстровано 383 заяви. Більше порушень – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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