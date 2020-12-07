Популярність Зеленського вже не працює, – Фесенко про результати виборів у Кривому Розі
Після того як нинішній очільник Кривого Рогу Юрій Вілкул відмовився брати участь у другому турі виборів, у " Слуги народу" з'явився шанс вирвати перемогу в опонентів. Явка під час повторного голосування на виборах мера міста, за даними міської ТВК, склала трохи понад 35%.
Для загальноукраїнської ситуації – це непоганий показник. Адже такі числа вищі, ніж були 25 жовтня в середньому по країні. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.
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За словами експерта, у другому турі виборів, в порівнянні з першим, зазвичай явка знижується. В умовах пандемії COVID-19 та економічної кризи значна частина виборців просто не пішла на дільниці.
Чому не перемагає Шевчик
Політолог відзначив, що чинник популярності Зеленського вже не працює автоматично. Також він додав, що, судячи з нинішніх результатів, навряд чи Юрій Корявченков (Юзік) зумів би виграти.
Можливо, помилка команди Шевчика полягала в тому, що вони вирішили, начебто автоматично спрацює популярність президента у його рідному місті. Але зараз ситуація розвивається інакше, ніж минулого року,
– зазначив Фесенко.
Чому перемагає Вілкул
На його думку, навіть не бравши участі у місцевих виборах, Вілкул зумів зберегти свій вплив.
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