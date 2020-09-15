Дружина п'ятого президента Марина Порошенко заявила, що йде у Київраду на чолі списку "Європейської солідарності". На думку політтехнолога Сергія Гайдая, Петро Порошенко розуміє, що голосують тільки за його прізвище і нічого іншого, як запропонувати голосувати за його дружину, він не може.

Він зауважив, що ситуація з Мариною Порошенко – це гра на прізвище. Про це Сергій Гайдай розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

До теми Марина Порошенко йде у Київраду на чолі списку "ЄС"

Він пригадав, що Петра Порошенка критикували під час президентства за його непотизм.

Довідка. Непотизм – залучення своїх близьких родичів до політичної діяльності.

Колись в Раді був його старший син Олексій Порошенка. Натомість зараз "Євросолідарність" висунула Марину Порошенко першою у списку політсили на виборах до Київської міської ради.

І це все, на жаль, для України виглядає не дуже добре з точки зори репутації самого п'ятого президента,

– пояснив політтехнолог.



Старший син Петра Порошенка та його дружина / Колаж 24 каналу

Також Сергій Гайдай зауважив, що сьогодні "Європейська солідарність" – це партія однієї людини та одного прізвища. Поруч з Порошенком немає більше таких постатей, які могли б балотуватися на посаду мера Києва чи просто вести за собою.

І додав, що спроба це зробити з Олексієм Гончаренком навіть у самій партії, мабуть, викликала песимізм. Відтак ми сьогодні його не бачимо.

Порошенко хотів стати мером Києва у 2013 році

За словами політтехнолога, в Порошенка була доволі довга та цікава історія, пов'язана з Києвом. У 2013 році він хотів стати очільником цього міста. Але тоді він зміг зробити таку заміну: запропонував не йти на президента Кличку, який вирішив тоді йти на цю посаду після Майдану.

"Кличко був потім дуже незадоволений цим. Тому що ті обіцянки з Порошенком були невиконані. Ба більше, Кличко відмовився на цей момент від підтримки Порошенка, розуміючи всю токсичність цього", – наголосив Сергій Гайдай.

Він вважає, що киянам є що закинути Петру Порошенку. Тому що половина людей в команді Леоніда Черновецького (колишній мер Києва – 24 канал), яка зафіксувала себе як ті, хто активно "дерибанили активи Києва". Це і Лесь Довгий, і Березенко, і Кононенко – всі вони були тоді командою Черновецького, який був партнером Порошенка.

Мені здається, що киянам треба дуже добре подумати, чи треба зв'язуватися знову в Києві з самим прізвищем Порошенка, хоча він особисто не балотується. Але робить все, щоб його прізвище почало працювати і забезпечило його присутність в Київській раді,

– зазначив Сергій Гайдай.

На що робить ставку "Голос" на виборах

Політтехнолог розповів, що партія "Голос" робить ставку саме на відомих людей. Однак така ставка була зроблена на Вакарчука. І це буде дуже заважати Сергію Притулі, який каже, що він не Зеленський і не Вакарчук.

"На жаль, це слабка аргументація. І та кампанія, яка розпочалася, де він вказує: основне зараз, на що треба дивитись, це те, що він живе в Києві. В Києві жили понад 2 мільйони людей, і не кожен з них підходить під посаду міського голови", – пояснив він.

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У всіх партіях є кадровий голод

Сергій Гайдай вважає, що у всіх партій, включно зі "Слугою народу" та "ЄС" є кадровий голод. По всій країні розгортаються виборчі кампанії в органи місцевого самоврядування і ми бачимо, що не дуже багато партій, навіть тих, які зараз у парламенті, мають нормальну лінійку людей. Тих, хто могли б бути депутатами місцевих чи обласних рад.

Зокрема, у "Слузі народу" не виставили жодного сильного кандидата що стосується обласних міст. На його думку, там партія програє, не зробивши жодної перемоги.

Коротка лінійка тих, кого можна було послати в місцеві ради. Тому застосовуються старі кадри, які займають вже посади в команді Зеленського. Це все виглядає не як сильна кампанія і команда,

– підсумував політтехнолог.

Політтехнолог Сергій Гайдай про ситуацію на місцевих виборах: відео