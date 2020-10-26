Невикористані бюлетені після виборів слід погасити. Однак, якщо таких бюлетенів багато, робота може затягнутися. Вихід з цієї ситуації знайшли на Дніпропетровщині.

Щоб погасити бюлетень, слід відрізати йому кутик. Такий бюлетень не зможуть вкинути в урну, щоб здійснити махінації під час підрахунку голосів. Однак якщо таких бюлетенів є сотні або й тисячі (зважаючи, що на місцевих виборах 25 жовтня виборці отримували від 2 до 5 виборів в залежності від місця голосування), то така робота може бути доволі марудною, пише 24 канал.

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Як впоратися з цим доволі швидко, показали у селищі Аули на Дніпропетровщині. Там невикористані бюлетені погасили сокирою. Відео виклала на своїй сторінці у фейсбук голова ради Криничанського району Наталя Кобзар.

Як погашають невикористані бюлетені на Дніпропетровщині: відео

Таке погашення зекономило достатньо багато часу для членів виборчої дільниці.



Підсумки місцевих виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу