У "Слузі народу" нещодавно повідомляли, що новоспечений міністр культури Олександр Ткаченко може брати участь у виборах мера Києва. Проте політтехнолог Дмитро Сіманський вважає, що на передвиборах переможе кандидат, якого обере президент Володимир Зеленський.

Таку думку Сіманський висловив в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. Він додав, що зараз в Ткаченка уже немає часу на щось претендувати.

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Участь у партійних праймеріз на посаду мера Києва можуть узяти від 4 до 6 кандидатів "Слуги народу". Наразі потенційних учасників є 4 – Олександр Ткаченко, Микола Тищенко, Олександр Дубінський та Олександр Качура.

На праймеріз у Києві переможе той, кого за руку приведе Зеленський, – наголосив політтехнолог Дмитро Сіманський.

Натомість політичний експерт Тарас Загородній вважає, що це порушення рівності умов. На його думку, Ткаченко ж не братиме участь у перевиборах на посаду міського голови Києва.

Про можливість Ткаченка йти у мери

Політичний експерт Олег Саакян вважає, що не треба відкидати того, що Ткаченко братиме участь у праймеріз.

Ми знаємо, як у нас змінюється Кабінет Міністрів. Тому цілком вірогідно, що можна очікувати й на нові зміни. Але для Ткаченка старт із міністра на вибори мера міг би бути непоганим, бо за цей час він може запустити 1 – 2 яскраві ініціативи,

– сказав Саакян.

Він додав, що в Ткаченка є перевага в тому, що він киянин. На тлі цього він виглядає інтелігентом і патріотом. До того ж, за словами експерта, зараз цілком вірогідно, що від "Слуги народу" на посаду мера Києва може піти головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Що таке праймеріз?Іншим словом – передвибори. Тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат, як правило, близький.



Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу