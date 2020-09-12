У мери Києва балотуватиметься відомий шоумен та волонтер Сергій Притула. Він зазначив, що йде на вибори "з великим задоволенням" аби "робити історію успішного Києва". Чому партія "Голос" зробила такий вибір – читайте далі.

Голова політсили Кіра Рудик в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі пояснила, що Сергій Притула є членом "Голосу" і останній рік він активно працював в політраді партії.

До теми Сергій Притула йде в мери Києва

"Звичайно, бути мером – це ризикований крок, і ми знали до того, як ця інформація стане публічної, поводитись з нею треба дуже обережно", – сказала Рудик.

Ми ставимо ставку на його роботу передовсім у партії за останній рік. На громадського діяча, волонтера і патріота своєї країни, який бачить, що він може змінити і змінює, тому йде зі своєю командою, для того, щоб здобути владу,

– пояснила голова партії.

За її словами, наступні декілька тижнів партія буде поступово розказувати про кожного з членів команди Сергія Притули.

"Кожна з цих людей є абсолютно точно професіоналами, які мають успіхи в тій чи іншій галузі, які так необхідно змінювати в місті Києві", – зазначила Кіра Рудик.

Також наголосила: "Сергій і зараз, за останніми підрахунками, є другим у списку (рейтингів – 24 канал) після чинного мера Кличка в кандидати мера Києва. Тому розказувати про свої плани, свою ідею, показувати конкретні плани помісячно, а також не тільки розказувати і знайомити зі собою, але й з людьми, які підуть разом до Ради і будуть змінювати Київ. Саме це потрібно зараз змінити і ми плануємо це зараз з Сергієм як партія".

Хто може стати мером Києва

В липневому опитуванні групи "Рейтинг" лідирує чинний мер Києва Віталій Кличко. Однак порівняно високі рейтинги мають ще троє кандидатів:

Віталій Кличко ("УДАР") – 41,7%;

Сергій Притула ("Голос") – 11,6%;

Ірина Верещук ("Слуга народу") – 9,4%;

Андрій Пальчевський (самовисуванець) – 9%.



Рейтинги кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу