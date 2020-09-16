Кандидат у мери Києва Сергій Притула заявив, що вирішив балотуватися на такий відповідальний пост, оскільки хоче самотужки міняти ситуацію в місті й країні. Втім він зізнався: високі соціологічні рейтинги допомогли наважитися на цей крок.

Про Притулу-кандидата почали говорити на телебаченні, а сам шоумен почав отримувати запити від киян. Про це він розповів у подкасті "Інше інтерв'ю" Володимиру Анфімову.

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Чому Притула вирішив балотуватися

Передовсім він відзначив те, що впродовж тривалого часу соціологічні опитування показували йому друге місце за рівнем підтримки серед Киян. Вище був лише чинний мер Віталій Кличко.

Та я ніколи не наважився б на такий відповідальний крок, якби не бачив команди людей, які можуть стати для мене опорою у врегулюванні тих чи інших проблем міста,

– наголосив політик.

У контексті підтримки з боку киян він відзначив, що коли її просто висловлює хтось один, то до цього можна ставитися скептично, але коли це стає регулярним, то людина починає задумуватися.

"Крім того, це тотально співпадає з моїм бажанням міняти простір довкола себе. Я завжди жив за принципом – якщо бачиш, що довго щось не змінюється, бери й роби сам", – розповів Сергій Притула.

Плани Притули за кріслом мера Києва

Головний конкурент Віталія Кличка на майбутніх мерських виборах розповів: у разі його перемоги, пріоритетами в роботі будуть транспортна реформа, боротьба з дитячими алкоголізмом і наркоманією, а також розвиток ІТ-сфери в місті.

"Те, що відбувається в столичних школах – це те, від чого я обливаюся холодним потом. Донька моєю подруги, старшокласниця, мені каже: "У нас усі знають, до кого в школі можна підійти й взяти траву, таблетку. Це знають учні, вчителі, директори. Ніхто нічого не робить, бо всім страшно", – розповів кандидат від "Голосу".

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Він пропонує для вирішення цієї проблеми залучити, крім місцевої влади, середовища педагогів, батьків і правоохоронних органів.

Ще одним пріоритетним напрямком є розвиток ІТ-сфери й створення сприятливих умов для айтішників, які, за словами Притули, "несуть золоті яйця".

Я дуже симпатизую Львову, який побудував великий майданчик для того, щоб до них заходили айтішники. Хочеться, щоб Київ пальму першості у Львова переймав,

– заявив Сергій Притула.

Що відомо про балотування Сергія Притули у мери Києва