У випуску програми "Про головне" за 3 серпня – Віталій Кличко може залишитися у кріслі мера Києва після місцевих виборів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". 32-річний узбек захопив відділення банку в Києві. Його вимоги були прості: вийти в прямий ефір на якомусь з телеканалів. Силовики штурмували приміщення і затримали терориста.

Також у "Про головне" на 24 каналі: Кабмін відніс Тернопіль та Луцьк до міст червоної зони карантину. Проте місцеві влади переконані у безпідставності такого рішення, тож визнали його незаконним.