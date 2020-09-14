Вже в жовтні 2020 року відбудуться місцеві вибори в Україні. ЗМІ оприлюднили інформацію про можливість балотування на посаду мера Києва від "Слуги народу" Дмитра Разумкова. Однак сам спікер ВРУ заперечив таку інформацію.

За його словами, він ще має чим зайнятися на чинній посаді. Про це Разумков заявив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

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Він зазначив, що робота спікером в Раді йому цікава, і сподівається, що відповідає своїй посаді.

Я планую далі працювати у цьому напрямку. Було багато розмов, і телеграм-канали про це писали. У мери Києва я точно балотуватись не буду, 100%. Думаю, що у мене тут ще є робота, якою треба займатися,

– наголосив спікер парламенту.

На питання журналіста, чи не планує він створювати власну політичну силу після роботи в Раді, Разумков зазначив, що зараз не час про це думати.

"Сьогодні держава живе в таких умовах, що не до розмов про якісь політичні амбіції", – переконаний спікер парламенту.

Кого ще вважають потенційними кандидатами на посаду мера Києва

Чинний мер Києва Віталій Кличко.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

Скандальний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко.

Ще один кандидат від "Слуги народу" – Андрій Пальчевський – телеведучий, засновник клініки Eurolab.

Олексій Гончаренко – с кандальний нардеп від "ЄС", за інформацією ЗМІ, також хоче йти в мери Києва.

Колишній спікер парламенту Володимир Гройсман.

Колишній заступник мера Черновецького за президентства Януковича – Олександр Попов від "ОПЗЖ"

Інтерв'ю з Дмитром Разумковим у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі: відео