Свіжий рейтинг кандидатів у мери Києва: несподівана нова трійка лідерів
В Україні триває передвиборча кампанія, а чи не найцікавіша боротьба розгортається в Києві. Втім наразі, як і місяцем раніше, у рейтингу кандидатів лідирує чинний міський голова Віталій Кличко. А ось друга-третя позиція у рейтингу цього разу за Пальчевським і Поповим.
Свіже опитування думки киян щодо майбутнього очільника Києва провів Центр Разумкова.
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Кого з кандидатів підтримують кияни:
Якби найближчим часом проходили вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко – за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.
На другому місці – Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%), а на трьому – Олександр Попов (відповідно 7% і 8%).
Як опитані Центром Разумкова оцінюють інших кандидатів:
- Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%),
- Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%),
- Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%),
- Олександр Омельченко (відповідно 3% і 4%),
- Михайло Добкін (відповідно 3% і 3%),
- Олексій Гончаренко (відповідно 3% і 3%),
- Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 2,5%),
- Микола Томенко (відповідно 2% і 2%),
- Борислав Береза (відповідно 2% і 2%),
- Олександр Дубінський (відповідно 1% і 1,5%),
- Віталій Нестор (відповідно 1% і 1%),
- Андрій Білецький (відповідно 1% і 1%),
- Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).
Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу
Відзначимо, що за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", яке відбулося наприкінці липня, Сергій Притула та Ірина Верещук посідали друге і третє місця відповідно. За нинішніми результатами соцдослідження, вони поступилися Пальчевському і Попову.
Натомість Андрій Пальчевський навесні вже був другим після Віталія Кличка. Його рейтинг залишився приблизно на тому ж рівні, але потім зросла підтримка конкурентів – Сергія Притули й Ірини Верещук.