Партії і кандидати в мери Кривого Рогу: останні рейтинги
Цьогоріч на виборах меру Кривого Рогу Юрію Вілкулу конкуренцію складуть Дмитро Шевчик й Ольга Бабенко. Водночас серед партій лідирують "Слуга народу" та "Блок Вілкула "Українська перспектива".
Опитування стосовно електоральних уподобань жителів Кривого Рогу провів центр політичних досліджень "Імідж-контроль" з 13 по 16 липня 2020 року.
Варто знати Хто балотується в мери Кривого Рогу: список кандидатів
Рейтинги кандидатів у мери:
- Юрій Вілкул – "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 31,7%;
- Юрій Корявченков – "Слуга народу" – 15,2%;
- Костянтин Павлов – "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%;
- Юрій Яровий – "Європейська Солідарність" – 3,8%;
- Ольга Бабенко – "Батьківщина" – 3,3%;
- Юрій Милобог – "Сила людей" – 2,4%;
- Світлана Сова – "Сила людей" – 1,9%;
- Микола Колесник – самовисуванець – 1,1%.
- Дмитро Шевчик – "Слуга народу" – 0,4%;
Рейтинг кандидатів у мери Кривого Рогу / Інфографіка "Імідж-контроль"
Рейтинг партій до місцевої ради
Лідерами виборчих симпатій у Кривому Розі станом на липень були "Слуга народу" та політична сила чинного мера.
- "Слуга народу" – 23,3%;
- Блок Вілкула "Українська перспектива" – 17,7%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 8,1%;
- "Батьківщина" – 3,6%;
- Партія Шарія – 3,4%;
- "Європейська Солідарність" – 2,9%;
- "Сила і честь" – 2,2%;
- "Голос" – 1,6%;
- "Громадянська позиція" – 1,5%;
- "Сила людей" – 1,4%;
- Радикальна партія Ляшка – 1,1%:
- "Пропозиція"– 0,5%.
Рейтинг партій на місцевих виборах у Кривому Розі / Інфографіка "Імідж-контроль"
Що відомо про опитування?Це – частина всеукраїнського опитування, дані по Кривому Рогу. Період проведення – 13 – 16 липня 2020 року.
Статистична похибка не перевищує 2,5%. Вибіркова сукупність – 1600 респондентів.
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