Опитування стосовно електоральних уподобань жителів Кривого Рогу провів центр політичних досліджень "Імідж-контроль" з 13 по 16 липня 2020 року.

Варто знати Хто балотується в мери Кривого Рогу: список кандидатів

Це важливо! Опитування проводили ще до офіційного висування кандидатів у мери. Так від "Слуги народу" балотується не Юрій Корявченков, а Дмитро Шевчик.

Також зареєструвались на вибори ще Артем Коломоєць – "За майбутнє", Олег Бондар – самовисуванець та Павло Сухоцький – самовисуванець.

Ми виділили у рейтингу тих кандидатів, прізвища яких будуть у виборчих бюлетенях.