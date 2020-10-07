Рейтинг кандидатів в мери і партій перед місцевими виборами в Одесі
В Україні 25 жовтня пройдуть чергові місцеві вибори. На них обиратимуть зокрема й нового міського голову Одеси. Які шанси у кандидатів на цю посаду, а також у партій на виборах – читайте у матеріалі 24 каналу.
Рейтинг кандидатів у мери Одеси
До теми Вибори мера Одеси: список кандидатів на пост міського голови
Найсвіжіший рейтинг кандидатів у мери Одеси склав Київський міжнародний інститут соціології. Він провів опитування з 27 серпня по 8 вересня. Тоді ще не був відомий точний перелік офіційно зареєстрованих кандидатів, тож там є прізвища людей, які не балотується у мери міста взагалі.
Рейтинг кандидатів в мери Одеси, соцопитування КМІС:
- Геннадій Труханов, партія "Довіряй справам", чинний мер – 46,6%.
- Олег Філімонов, "Слуга народу" – 4,2%.
- Едуард Гурвіц, колишній мер Одеси, самовисуванець – 3,8%.
- Дмитро Голубов, самовисуванець – 3,7%.
- Сергій Ківалов – 3,3%.
- Євген Червоненко – 1%.
- Не визначилися з вибором – 15,3% опитаних.
Ще раніше соціологічне опитування проводила група "Рейтинг". Їх дослідження датоване 29 травня – 2 червня.
Тоді соціологи теж не володіли повним переліком офіційно зареєстрованих кандидатів, та переважну більшість голосів готові були віддати за чинного міського голову Труханова.
Рейтинг кандидатів в мери Одеси (за опитуванням соцгрупи "Рейтинг")
- Геннадій Труханов – 43,6%.
- Сергій Ківалов – 7,6%.
- Едуард Гурвіц – 3,6%.
- Петро Обухов – 2,6%.
Рейтинг партій до міської ради Одеси
Рейтинг партій на виборах до місцевої ради Одеси, згідно з опитуванням КМІС, яке проводили на початку вересня, приніс наступні результати:
- "Довіряй справам" – готові віддати свій голос 34,1% опитаних.
- ОПЗЖ – 12,4%.
- "Слуга народу" – 6,7%.
- "Європейська Солідарність" – 4,1%.
- "Партія Шарія" – 3,6%.
- "Блог Голубова" – 3,2%.
- "Українська морська партія" – 2,4%.
- "Рух нових сил" – 2,3%.
- "Батьківщина" – 1,8%.
- "Сила і честь" – 0,8%.
- Інша партія – 1,8%.
Рейтинг партій до обласної ради Одеси
На виборах до Одеської обласної ради опитані також віддали б перемогу партії "Довіряй справам". Про це також свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного КМІС на початку вересня.
- "Довіряй справам" – 34%.
- ОПЗЖ – 14,3%.
- "Слуга народу" – 7,2%.
- "Партія Шарія" – 4,3%.
- "Європейська Солідарність" – 4%.
- "Українська морська партія" – 2,3%.
- "Батьківщина" – 1,7%.
- "Сила і честь" – 0,9%.
- "Опозиційний блок" – 0,6%.
- "Голос" – 0,5%.
- Інша партія – 1,9%.