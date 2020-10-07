В Україні 25 жовтня пройдуть чергові місцеві вибори. На них обиратимуть зокрема й нового міського голову Одеси. Які шанси у кандидатів на цю посаду, а також у партій на виборах – читайте у матеріалі 24 каналу.

Рейтинг кандидатів у мери Одеси

До теми Вибори мера Одеси: список кандидатів на пост міського голови

Найсвіжіший рейтинг кандидатів у мери Одеси склав Київський міжнародний інститут соціології. Він провів опитування з 27 серпня по 8 вересня. Тоді ще не був відомий точний перелік офіційно зареєстрованих кандидатів, тож там є прізвища людей, які не балотується у мери міста взагалі.

Рейтинг кандидатів в мери Одеси, соцопитування КМІС:

Геннадій Труханов, партія "Довіряй справам", чинний мер – 46,6%.

Олег Філімонов, "Слуга народу" – 4,2%.

Едуард Гурвіц, колишній мер Одеси, самовисуванець – 3,8%.

Дмитро Голубов, самовисуванець – 3,7%.

Сергій Ківалов – 3,3%.

Євген Червоненко – 1%.

Не визначилися з вибором – 15,3% опитаних.

Ще раніше соціологічне опитування проводила група "Рейтинг". Їх дослідження датоване 29 травня – 2 червня.

Тоді соціологи теж не володіли повним переліком офіційно зареєстрованих кандидатів, та переважну більшість голосів готові були віддати за чинного міського голову Труханова.

Рейтинг кандидатів в мери Одеси (за опитуванням соцгрупи "Рейтинг")

Геннадій Труханов – 43,6%.

Сергій Ківалов – 7,6%.

Едуард Гурвіц – 3,6%.

Петро Обухов – 2,6%.

Зверніть увагу! Інші озвучені респондентам "кандидати" не балотуються в мери Одеси.

Рейтинг партій до міської ради Одеси

Рейтинг партій на виборах до місцевої ради Одеси, згідно з опитуванням КМІС, яке проводили на початку вересня, приніс наступні результати:

"Довіряй справам" – готові віддати свій голос 34,1% опитаних.

ОПЗЖ – 12,4%.

"Слуга народу" – 6,7%.

"Європейська Солідарність" – 4,1%.

"Партія Шарія" – 3,6%.

"Блог Голубова" – 3,2%.

"Українська морська партія" – 2,4%.

"Рух нових сил" – 2,3%.

"Батьківщина" – 1,8%.

"Сила і честь" – 0,8%.

Інша партія – 1,8%.

Рейтинг партій до обласної ради Одеси

На виборах до Одеської обласної ради опитані також віддали б перемогу партії "Довіряй справам". Про це також свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного КМІС на початку вересня.

"Довіряй справам" – 34%.

ОПЗЖ – 14,3%.

"Слуга народу" – 7,2%.

"Партія Шарія" – 4,3%.

"Європейська Солідарність" – 4%.

"Українська морська партія" – 2,3%.

"Батьківщина" – 1,7%.

"Сила і честь" – 0,9%.

"Опозиційний блок" – 0,6%.

"Голос" – 0,5%.

Інша партія – 1,9%.

Довідка: Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Про перебіг передвиборчої кампанії та деталі щодо інших кандидатів у мери та депутати читайте на сайті 24 каналу.