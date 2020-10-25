Борис Філатов лідирує серед кандидатів у мери Дніпра. Він може зустрітися у другому турі місцевих виборів зі Загідом Красновим. Як на результати екзитполів реагують у міського голови – читайте далі.

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко вважає, що про другий тур говорити ще рано. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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"Більшість екзитполів дають перемогу Філатову в першому турі – від 49 до 53%. Наша політична партія ("Пропозиція" – 24 канал) набирає найбільшу кількість голосів в місті та області. Ми задоволені, але наперед забігати не будемо", – прокоментував він.

За словами Лисенка, вибори у Дніпрі пройшли нормально та без провокацій. Зокрема – вдалося дотримуватися карантинного режиму на всіх виборчих дільницях. Попри це, містяни масово скаржилися на проблеми з їхнім відвідуванням.

В чергах стояло інколи по 150 – 200 людей. Деякі з них ставилися до ситуації з розумінням, інші ж розверталися та йшли додому, оскільки чекати доводилося понад годину,

– додав заступник Філатова.

Про вибори до міської ради

Лисенко повідомив, що за даними різних екзитполів, партія "Пропозиція" отримала підтримку понад 30% містян. Він також зауважив, що такими результатами у політичній силі задоволені.

"Особливо нам сподобалося, що "Слуга народу" має ганебні 10% у Дніпрі. Вважаю, що це прекрасно. Люди зрозуміли все, хоча й із запізненням. Буквально недавно ця партія та її лідер отримали понад 83%, а зараз 10%", – наголосив він.

Про результати ОПЗЖ

Як зазначив Лисенко, друге місце за результатами екзитполів здобуває ОПЗЖ. "На жаль, це так. Але я особисто знаю звідти багато депутатів. І вони не мають явного "синьолобого забарвлення. Багато з них є патріотами міста", – додав він.

Ми відкриті до подальшого діалогу зі всіма, хто є проукраїнськими. Вони не повинні мати сепаратистських настроїв, в них в голові не має бути жодного слова про федералізацію,

– пояснив заступник Філатова.

Й наголосив, що це мають бути люди, які виступати за унітарну Україну. Крім цього, на думку Лисенка, партія "Пропозиція" проводитиме певні консультації зі всіма політичними партіями.