У Чернівцях склалася найзаплутаніша ситуація – в місті давно усунули обраного мера від влади та не дуже поспішали обирати нового. Процес підрахунку голосів затягнувся до 12 листопада, коли нарешті було оголошено переможців першого туру. Найбільше голосів неочікувано набрав підприємець Роман Клічук. Його суперником буде депутат міськради Віталій Михайлішин.

Політичне життя у Чернівцях строкате – тут "правлять бал" кілька різних впливових бізнесових груп, які ділять поміж собою владу у місті та регіоні. Проте місцеві вибори 2020 року стали для них великої несподіванкою, адже на горизонті з'явився новий гравець – партія "Єдина Альтернатива" та її лідер – місцевий горілчаний король Роман Клічук.

У матеріалі 24 каналу читайте – хто такий Роман Клічук, чому всі місцеві клани проти нього, чи дійсно він "єдина альтернатива", а також – чи є у переможця першого туру шанс стати мером Чернівців. 2 тур у Чернівцях запланований на 29 листопада 2020 року.

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Біографія, бізнес і політична кар'єра Романа Клічука

Роман Клічук народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях у родині лікарів. За освітою – медик, він має диплом Чернівецького медичного університету, навчався в інтернатурі, але відмовився від дитячої мрії стати кардіологом заради бізнесу.

Ще у студентські роки на початку 90-з працював "човником" та їздив до Румунії, Туреччини та колишньої Югославії. Також Клічук займався ще одним типовим для 90-х "бізнесом" – купував по віддалених селах овочі, продавав їх у Чернігові, де були знайомі, на отримані гроші купував пиво на місцевому пивзаводі, й перепродавав його в інших місцях, де цей напів вважався дефіцитним. Власне, алкоголь і став основою бізнес-імперії Романа Клічука.

У 1998 році він разом з партнерами створюють велику "ТОВку", Роман Клічук стає її очільником, фірма отримує промовисту назву "Рома".

Фірма "Рома" – основа бізнесової імперії кандидата в мери / Фото "Рома"

Нині Роман Клічук – великий бізнесмен, основою його статків є компанія "Рома". Вона спеціалізується на гуртовому продажу алкоголю, цигарок і продуктів харчування, виробляє горілку "Графська".

"Рома" є одним з лідерів у сфері продажу алкогольних, пиво-безалкогольних напоїв та кондитерських виробів у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Франківській областях.

Також Клічук володіє мережею ресторанів, пабів і піцерій, що об'єднані в компанію "Гойра груп". Крім того, у Клічука є свої інтереси в агробізнесі та в будівельній справі – він є співвласником компанії "Брусницька Мацеста", що спеціалізується на ресторанному та готельному бізнесі.

З 2006 року Роман Клічук офіційно у політиці, спочатку був у "Батьківщині" й обирався від цієї політсили до Чернівецької облради. З 2018 року бізнесмен – у лавах "Самопомочі" та навіть офіційно профінансував політсилу Оксани Сироїд на 900 грн, балотувався у нардепи в 2019 році, але програв конкурентам.

Цікаво, що ще в грудні 2019 року Клічук дав програмне та доволі відверте інтерв'ю виданню "Версії", в якому заявив, що політика – то не його. Також Клічук зізнався, що голосував на виборах президента за Петра Порошенка, хоч і вважає його винним у негараздах України. Володимира Зеленського бізнесмен не вважає професіоналом, проте не заперечував його бажання змінити країну на краще, просто сумнівався, що в нього вийде.

Не хочу бути політиком. Не моє це. Не можуть всі бути політиками. Комусь же ж треба і бізнесменами… Мені не подобається просити за себе – я краще за когось попрошу. Не уявляю собі, як би я ходив і агітував: голосуйте за мене, бо я такий класний.... Я дуже вболіваю за Україну, місто і область. Я і далі буду робити допомагати і робити все, що потрібне. Але сам політиком бути не хочу», – Роман Клічук у інтерв'ю виданню “Версії” в грудні 2019.

За пів року Клічук змінить власну думку заради власного політичного проєкту – партії "Єдина альтернатива". Попередня назва цієї політсили – "Партія села і міста".

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Вибори 2020

Хоч Клічук у свій час був у багатьох партіях, нині він і його команда у Чернівцях вважаються несистемними кандидатами, тому проти них гуртом виступили всі наявні великі політичні гравці.

Роман Клічук провів агресивну виборчу кампанію й вона принесла результати / Фото пресслужба партії "Єдина Альтернатива"

Соціологічні опитування впродовж року ставили його уперто на 3 місце й не бачили у 2 турі. Проте містяни вирішили по-своєму. Й саме цим пояснюється такий довгий підрахунок у не надто великому місті, яким є Чернівці.

Обраний на минулих виборах мер Каспрук був епічно відсторонений й 3 роки намагався відновити свої повноваження через суд – Чернівцями зараз керує чоловік нардепки 8 скликання, а нині – голови партії "УДАР" Оксани Продан – Василь, він є секретарем міськради. Василь Продан у мерських виборах участі не бере, але всіляко підтримує Михайлішина, який є людиною бізнес-групи Фірташа та Папієва.

У першому турі, який не могли порахувати 3 тижні, він взяв 20,28% голосів виборців. Тепер у другому турі Клічук змагатиметься з членом "Команди Михайлішина", а насправді кадровим представником "ОПЗЖ" Віталієм Михайлішиним – 21,31%.

Скандали

Роман Клічук є родичем колишнього міністра юстиції Павла Петренка. У 2015 році Божена Петренко, яка по материнській лінії є племінницею чиновника, а по батьківський – бізнесмена Клічука, опинилась у центрі антикорупційного розслідування. Її підозрювали у неправомірному придбанні двох квартир і машини на загальну суму в 7 млн гривень.

Дивіться розслідування "Наших грошей з Денисом Бігусом" про елітну нерухомість племінниці Романа Клічука:

Тоді мати Божени заявила, що ті гроші – допомога Кличука, проте сам бізнесмен спростував інформацію, що давав племінниці такі великі суми.

Також Клічука звинувачували у несплаті податків і нелегальному продажу алкоголю. Сам бізнесмен закиди у бутлегерстві спростовує й називає це помстою за політичну позицію, автором звинувачень називає колишнього нардепа Максима Бурбака, а себе – одним з найбільших платників податків у області.

У дні виборчої кампанії на Клічука було вилито ще чималу порцію бруду – щось підказує, що це не кінець. До 29 листопада 2020 року часу ще багато.