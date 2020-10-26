Из-за коронавируса 4 избирательных участка не открылись в Одесской области
В Измаиле Одесской области утром и до конца дня 25 октября так и не открылись четыре участка. Причина – их разместили в больницах, которые принимают больных коронавирусом.
О том, что не открылись участки в Измаиле, сообщила общественная сеть ОПОРА. Говорится о спецучастках в медучреждениях.
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Какие участки не работали в Измаиле
- №511008 – располагается в помещении Дунайской областной больницы Одесского областного совета,
- №511009 – в помещении этого же заведения,
- №511011 – в помещении Центральной районной больницы Измаильской райсовета,
- № 511012 – в помещении этой же больницы.
Как ситуацию прокомментировали в Измаильском городском теризбиркоме
По словам председателя ТИК Евгения Данильченко, спецучастки не открылась из-за того, что не удалось сформировать избирательные комиссии. А причина тому – обе больницы переоборудованы в медучреждения для больных коронавирусом. По данным ОПОРЫ, исполком Измаильского горсовета не присылал никаких обращений в ЦИК о временном закрытии этих избирательных участков.
Данильченко в свою очередь уверяет, что территориальная избирательная комиссия была готова обеспечить выездное голосование для людей. Согласно закону, избиратели должны были заблаговременно подать соответствующие заявления с просьбой. Однако, по словам Данильченко, комиссия ни одного такого заявления не получила.
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Местные выборы 2020: основное
- Голосование состоялось 25 октября.
- Участки открылись в 8:00 и должны были закрыться в 20:00.
- На выборах избирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов.
- Выборы не проходили на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Правда, в Донецкой и Луганской все же выбирали членов районных советов.