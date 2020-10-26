В Измаиле Одесской области утром и до конца дня 25 октября так и не открылись четыре участка. Причина – их разместили в больницах, которые принимают больных коронавирусом.

О том, что не открылись участки в Измаиле, сообщила общественная сеть ОПОРА . Говорится о спецучастках в медучреждениях.

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Какие участки не работали в Измаиле

№511008 – располагается в помещении Дунайской областной больницы Одесского областного совета,

№511009 – в помещении этого же заведения,

№511011 – в помещении Центральной районной больницы Измаильской райсовета,

№ 511012 – в помещении этой же больницы.

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По словам председателя ТИК Евгения Данильченко, спецучастки не открылась из-за того, что не удалось сформировать избирательные комиссии. А причина тому – обе больницы переоборудованы в медучреждения для больных коронавирусом. По данным ОПОРЫ, исполком Измаильского горсовета не присылал никаких обращений в ЦИК о временном закрытии этих избирательных участков.

Данильченко в свою очередь уверяет, что территориальная избирательная комиссия была готова обеспечить выездное голосование для людей. Согласно закону, избиратели должны были заблаговременно подать соответствующие заявления с просьбой. Однако, по словам Данильченко, комиссия ни одного такого заявления не получила.

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Местные выборы 2020: основное

Голосование состоялось 25 октября.

Участки открылись в 8:00 и должны были закрыться в 20:00.

На выборах избирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов.

Выборы не проходили на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Правда, в Донецкой и Луганской все же выбирали членов районных советов.