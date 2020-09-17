Андрей Садовой будет участвовать в выборах мэра Львова: видеообращение
Действующий мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что будет участвовать в выборах на должность главы Львовской ОТГ в октябре 2020 года. Если он победит, это будет его четвертая каденция.
Садовой решил баллотироваться в председатели Львовской ОТГ
О своем решении Андрей Садовой сообщил в видеообращении в день своего рождения. 19 августа 2020 года мэру Львова исполнилось 52 года.
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Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS – очень много поздравлений. И есть вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?". Я себе думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще есть очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Суботовскую с Рясное-2 на Левандовку надо? Надо. Это все бросить на произвол судьбы? Это как-то несерьезно. Поэтому иду,
– пояснил Садовой.
Коротко об Андрее Садовом
- Андрей Садовой – политик, общественный деятель.
- Является учредителем общественной организации "Самопомощь", соучредитель ТРК "Люкс".
- Является членом партии "Объединение "Самопомощь".
- Должность мэра Львова занимает с 2006 года.
- В 2019 году Андрей Садовой баллотировался на выборах президента, однако снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
- Сейчас опрос соцгруппы "Рейтинг" свидетельствует, что именно Садовой имеет наибольшую поддержку львовян – 38,1%.