Действующий мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что будет участвовать в выборах на должность главы Львовской ОТГ в октябре 2020 года. Если он победит, это будет его четвертая каденция.

Садовой решил баллотироваться в председатели Львовской ОТГ

О своем решении Андрей Садовой сообщил в видеообращении в день своего рождения. 19 августа 2020 года мэру Львова исполнилось 52 года.

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Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS – очень много поздравлений. И есть вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?". Я себе думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще есть очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Суботовскую с Рясное-2 на Левандовку надо? Надо. Это все бросить на произвол судьбы? Это как-то несерьезно. Поэтому иду,

– пояснил Садовой.

Вітаю зі святом!

Маю для вас новину.

Дивіться відео!) pic.twitter.com/TKbhM7mMKc — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) August 19, 2020

Коротко об Андрее Садовом