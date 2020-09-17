Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Киева. Хотя Богдан еще официально не объявлял о своем решении, его кандидатуру уже обсуждают в "Слуге народа".

Сам Богдан сказал, что ему нравится эта идея. Об этом экс-председатель Офиса Президента сообщил изданию НВ.

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В то же время Богдан официально не объявил о своих намерениях баллотироваться в мэры столицы.

Накануне журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале написал, что во фракции Слуга народа активно обсуждается возможное выдвижение Андрея Богдана на выборах мэра Киева.

Публично Богдан об этом не объявлял, но депутаты, которые общаются с ним, говорят, что Богдану надоело сидеть на политическом карантине,

– рассказал Лещенко.

С какой политсилой будет сотрудничать экс-руководитель Офиса Президента на выборах мэра столицы в 2020 году – пока неизвестно.

Выборы мэра столицы – кто может уйти от "Слуги народа"

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года : будут избирать глав и депутатов поселковых, городских, районных и областных советов.

: будут избирать глав и депутатов поселковых, городских, районных и областных советов. "Слуга народа" будет активно участвовать в местных выборах. Как подчеркнул председатель партии Александр Корниенко, его политсила будет выдвигать кандидатов на должности мэров во всех городах Украины. Это касается тех населенных пунктов, где уже есть популярные руководители с поддержкой.

Официальных претендентов на пост мэра столицы пока нет.

Среди потенциальных кандидатов от президентской политсилы называли Александра Ткаченко и Николая Тищенко.

и Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов сообщил, что кандидатура от "Слуги народа" может стать неожиданностью для всех. Пока же в партии ищут ее. Тищенко и Ткаченко – на рассмотрении. Однако, по словам Трофимова, есть более сильные претенденты.

Карьера Андрея Богдана