Мне эта идея нравится, – Богдан о возможном выдвижении в мэры Киева
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Киева. Хотя Богдан еще официально не объявлял о своем решении, его кандидатуру уже обсуждают в "Слуге народа".
Сам Богдан сказал, что ему нравится эта идея. Об этом экс-председатель Офиса Президента сообщил изданию НВ.
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В то же время Богдан официально не объявил о своих намерениях баллотироваться в мэры столицы.
Накануне журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале написал, что во фракции Слуга народа активно обсуждается возможное выдвижение Андрея Богдана на выборах мэра Киева.
Публично Богдан об этом не объявлял, но депутаты, которые общаются с ним, говорят, что Богдану надоело сидеть на политическом карантине,
– рассказал Лещенко.
С какой политсилой будет сотрудничать экс-руководитель Офиса Президента на выборах мэра столицы в 2020 году – пока неизвестно.
Выборы мэра столицы – кто может уйти от "Слуги народа"
- Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года: будут избирать глав и депутатов поселковых, городских, районных и областных советов.
- "Слуга народа" будет активно участвовать в местных выборах. Как подчеркнул председатель партии Александр Корниенко, его политсила будет выдвигать кандидатов на должности мэров во всех городах Украины. Это касается тех населенных пунктов, где уже есть популярные руководители с поддержкой.
- Официальных претендентов на пост мэра столицы пока нет.
- Среди потенциальных кандидатов от президентской политсилы называли Александра Ткаченко и Николая Тищенко.
- Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов сообщил, что кандидатура от "Слуги народа" может стать неожиданностью для всех. Пока же в партии ищут ее. Тищенко и Ткаченко – на рассмотрении. Однако, по словам Трофимова, есть более сильные претенденты.
Карьера Андрея Богдана
- Андрей Богдан работал заместителем по вопросам борьбы с коррупцией министра юстиции Николая Онищука. А также при президентстве Виктора Януковича был заместителем министра Кабинета Министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.
- Известен также связь Богдана с олигархом Игорем Коломойским. Когда Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА, Богдан работал его советником. Также Богдан является адвокатом бывшего владельца "Приватбанка".
- С 21 мая 2019 года Богдан возглавил Офис Президента. Сразу через два дня была зарегистрирована петиция с требованием его отставки, которая за один день собрала 25 000 необходимых подписей. Суть петиции заключалась в том, что Богдан подпадает под люстрацию.
- В феврале 2020 года Андрей Богдан подал в отставку. Причиной называют его возможный конфликт с нынешним главой АП Андреем Ермаком.
- По информации СМИ, Богдан вернулся к адвокатской деятельности.