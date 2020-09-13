Более 10 миллионов гривен на довыборы: как на Харьковщине будут выбирать нардепа
В марте на одном из округов Харьковщины состоятся промежуточные выборы мажоритарного народного депутата. На них в смете предусмотрели более 10 миллионов гривен.
Соответствующий документ утвердила Центральная избирательная комиссия.
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15 марта в округе №179 с центром в Лозовой, что на Харьковщине, состоятся промежуточные выборы мажоритарного народного депутата. На это потратят 10 миллионов 332 тысячи гривен,
– говорится в сообщении.
На что потратят деньги:
- расходы ЦИК – 1 миллион 58 тысяч 28 гривен. В частности, на изготовление избирательной документации – 718 тысяч 756 гривен, на оплату услуг СМИ для обнародования решений ЦИК – 223 тысяч 942 гривны;
- расходы окружной избирательной комиссии по выборам нардепов, в том числе расходы участковых избирательных комиссий – 9 миллионов 255 тысяч 109 гривен;
- расходы на приобретение бумаги и расходных материалов для приглашений и списков избирателей – 19 тысяч 200 гривен.
Что известно об избирательном округе № 179?Расположен в Харьковской области. В состав округа входят город Лозовая, а также Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы.
Обратите внимание! Ранее нардепом-мажоритарщиком в этом округе был Алексей Кучер от "Слуги народа". Но 5 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его главой Харьковской ОГА.