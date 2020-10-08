Действующий мэр Днепра Борис Филатов снова баллотируется на пост мэра. На местных выборах Филатов представляет новосозданную партию – "Пропозиція".

Целью объединения определяется построение эффективной системы местного самоуправления и распределения полномочий между центральной и местной властью. Такие приоритеты не случайны, ведь Филатов неоднократно жаловался на отсутствие диалога с президентом. Собственно на конфликте с "Центром" и построена кампания Филатова и его политсилы.

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В своем обращении к избирателям кандидат отметил, что вторая каденция – это возможность доработать начатые дела. На своей странице в Facebook Филатов пишет, что его "единственным и достойным" конкурентом на местных выборах остается бывший регионал Александр Вилкул. Несмотря на самоуверенность кандидата, социологический опрос Центра общественного развития "Интеракция" указывает, что 41,2% жителей Днепра не доверяет действующему мэру. На это есть свои причины.

Сайт 24 канала собрал основные факты о карьере, политической и гражданской деятельности Бориса Филатова, а также скандалы с участием политика.

Детали Мэра Днепра Филатова облили нашатырем на встрече с избирателями

Биография – образование и карьера

Борис Филатов родился 7 марта 1972 года в Днепропетровске. Рос в семье педагогов. Рассказывая о своем происхождении, Филатов отмечает свои российские корни и подчеркивает, что остается "русским до последней клеточки тела".

В 1993 году окончил Днепропетровский государственный университет (ныне – Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара, где получил дипломы по двум специальностям: "История и обществоведение" и "Правоведение".

В 1997 году Филатов защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Теория и философия права" в Юридическом институте Одесского университета имени Мечникова (ныне – Одесская национальная юридическая академия).

Борис Филатов во времена юношества / Фото фейсбук политика

После завершения обучения преподавал гражданское право в Академии таможенной службы Украины и работал юрисконсультом на предприятиях различной формы собственности, которые в основном были связаны с Игорем Коломойским. В этот период был замечен в "недружественных поглощениях", которые в то время еще не назывались рейдерскими захватами. С тех пор в Филатова завязываются дружеские отношения с еще одним участником тех процессов – Геннадием Корбаном.

В 2000 году кандидат юридических наук Борис Филатов получил адвокатское свидетельство. С этого времени он становится постоянным участником резонансных судебных дел. Из-за защиты интересов бизнесмена Игоря Коломойского, украинские СМИ связывали Филатова с группой "Приват". Сам юрист отрицает, что когда-либо был сотрудником "Приватбанка". Доказательством этого может считаться его тогдашнее сопровождение других судебных процессов финансово-промышленных групп Украины.

Задекларированные доходы Филатова за 2005 год позволили ему войти в число официальных долларовых миллионеров.

Примерно в этот период Филатов отходит от юриспруденции и начинает журналистскую деятельность.

Фото Мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой

К 2010 году он был автором и ведущим программы "Губернские хроники", которая выходила на днепропетровском "9 канале". Политические расследования и скандалы вокруг оппонентов Филатова неоднократно подогревали интерес к программе. Так, в 2006 году "9 канал" лишили лицензии на вещание из-за иска партии "Вече", которую Филатов назвал "продуктом одноразового использования". Также в программе неоднократно поднималось дело Павла Лазаренко – пятого премьер-министра Украины, лидера так называемого "днепропетровского клана", который был осужден в США за отмывание денег, полученных незаконным путем.

В 2010 году Филатов оставляет "9 канал" и приобщается к созданию программы "Губернские прогнозы" местной телерадиокомпании ДОДТРК. Учитывая, что конечными владельцами "9 канала" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выход Филатова был расценен прессой как разрыв сотрудничества с группой "Приват".

После перехода Филатова, его обвинили в политической конъюнктуре и сотрудничестве с "Партией регионов". Сам журналист-миллионер отрицал любые связи с политическими силами.

В арсенале Филатова немало авторских фильмов-хроник о путешествиях, которые раскрывают проблемы войны, опровергают этнические стереотипы, демонстрируют жизнь украинской диаспоры и современный взгляд на жизнь ближнего востока, Африки и Америки.

Среди хобби миллионера: мотопутешествия, дайвинг, японистика и коллекционирование миниатюрных скульптур японских мастеров XVII-XIX вв.

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О личной жизни известно немного. Филатов женат на Марине Фиалковой – председателе Федерации легкой атлетики в Днепре. Дочь супругов – Екатерина Филатова – выпускница Лондонского Университета Искусств. Проживает не в Украине.

Политическая деятельность

После назначения Игоря Коломойского на должность главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2014 году Филатов получает приглашение на пост его заместителя.

В сентябре этого же года Филатов объявляет о намерении баллотироваться в депутаты Верховной Рады. Бывший юрист подал свою кандидатуру, как самовыдвиженец от Октябрьского района Днепропетровска.

Мастер "реальной политики" / Фото фейсбук Бориса Филатова

На досрочных парламентских выборах 2014 года Филатов был избран депутатом ВРУ от одномандатного избирательного округа № 27. При поддержке фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп возглавил комиссию Верховной Рады по вопросам приватизации.

В сентябре 2015 года партия "УКРОП" выдвинула Филатова кандидатом в мэры Днепропетровска. Этой же осенью нардеп написал заявление о сложении полномочий, впрочем, Верховная Рада не поддержала его решение. Депутатские полномочия были сняты с Филатова лишь в декабре 2015 года.

В первом туре выборов (25 октября 2015 года) Филатов занял второе место – отставание от Александра Вилкула составило лишь 7 тысяч голосов. Но уже 15 ноября одержал победу, набрав 52,31% голосов. Победитель первого тура – Вилкул-младший – набрал 44,9%.

Выборы мэра-2015 стали одними из самых скандальных. Грязные технологии и черный пиар применяли оба лагеря. Во время принятия присяги мэра, большинство депутатов демонстративно покинули сессионный зал. Таким образом днепропетровский городской совет, в котором тогда доминировали бывшие "регионалы", выразил протест против избрания Филатова. Новоизбранного мэра обвинили в подкупе избирателей и фальсификации результатов. Правда, доказать эти обвинения никто не смог.

Оценка Филатова на посту мэра Днепра

Деятельность Филатова на посту городского головы неоднозначная и местами скандальная. Да, он много сделал для улучшения инфраструктуры Днепра, но невозможно отрицать и провалы, в частности кадровые. Например, руководителем муниципальной полиции был назначен экс-беркутовец – Андрей Ткаченко.

Команда Филатова, как и сам мэр, неоднократно становились участниками скандалов. Например, в 2017 году произошла драка с участием главы города, его заместителя (Михаила Лысенко) и представителя одного из объединений совладельцев многоквартирных домов (Сергея Варфоломея).

За первый год каденции на посту главы Днепра Филатов инициировал ремонт Центрального моста. Капитальную реконструкцию конструкции планировали закончить к 2017 году. Впрочем, сделать это вовремя не удалось. Компания подрядчиков, которой выделили 10 млн грн из городского бюджета, сорвала сроки.

После этого город подал в суд и начал поиски новых подрядчиков. За это время сумма ремонта составляла уже 300 миллионов гривен. Открытие моста отложили до конца 2018 года. Однако и этот дедлайн провалился.

Уже легендарное пари Филатова и президента Украины:

Ситуация изменилась в 2019 году, когда президент Владимир Зеленский заключил с городским головой Днепра пари по достройке Нового моста до 14 сентября. Проигрыш мог стоить Филатову должности. Но уже 7 сентября 2019 года в Днепре открыли реконструированный Новый мост. В условиях пари, в случае выигрыша мэр мог надеяться на финансирование правительством реконструкции местного аэропорта, но что-то пошло не так.

Невероятно, но факт Филатов выиграл пари у Зеленского: в Днепре открыли Центральный мост

Кроме моста, в Днепре есть еще один знаковый долгострой – местный метрополитен. Новые станции должны запустить в 2022 году. Однако по оценкам экспертов, метро в городе и в дальнейшем будет оставаться самым коротким в Украине.

Период управления Филатова отличился и "мусорной войной". Оказалось, что у властей города возник конфликт с подрядчиком. Мэр разорвал договор с предприятием, закупил 12 новых мусоровозов, 2 тысячи новых контейнеров и решил вопрос с вывозом мусора на ближайшие восемь лет. Правда, стоимость услуг существенно возросла. Привычный тариф для частных домов вырос с 11 до 30 грн, и с 9 до 25 грн – для многоэтажек.

С 1 ноября 2018 года Филатов зачислен в санкционный список РФ.

Летом 2020 года Филатов стал частью политического проекта "Пропозиція", который неофициально называют "партией украинских мэров". По словам политика, политсила не финансируется олигархами, а также за ней нет тайных спонсоров. Впрочем, эксперты уверенно указывают на Геннадия Корбана как главного бенефициара проекта. Его же называют "серым кардиналом" в Днепре и указывают, что сам собрат Филатова на самом деле руководит городом.

Расследование Днепровские чиновники тайно "согласовывают" вопросы с Корбаном

Политсила Филатова-Корбана активно "воюет" с партией "За Будущее", которую связывают с давним приятелем обоих деятелей – Игорем Коломойским, что сейчас имеет с ними финансовый и мировоззренческий конфликт.

Сам Филатов на многочисленные скандалы вокруг себя не обращает внимания, а свою деятельность охарактеризовывает термином "реальная политика", а поскольку делает это при любой возможности, это словосочетание стало локальным мемом и крепко привязалось к мэру Днепра.

Общественная деятельность

Борис Филатов является председателем оргкомитета международного парусного проекта "Кругосветное плавание древнеславянской ладьи "Русич" и регулярно поддерживает путешественников-энтузиастов, а также помогает культурологическим проектам "Номады" и "Украина глазами птиц".

До аннексии Крыма возглавлял филиал Международного общества коллекционеров нэцкэ в странах СНГ. Также Филатов входит в попечительский совет "Европейской ассоциации украинцев", который занимается объединением украинцев, проживающих в странах ЕС.

Инциденты и скандалы

В течение периода адвокатской деятельности, Филатов часто вступал в конфронтацию с политическими силами, которые поддерживали его оппонентов. Среди самых громких – конфликт с Инной Богословской, Святославом Олейником и Владимиром Яцубой. Из-за журналистской деятельности и ряда расследований, Филатов начал открытую полемику с Павлом Лазаренко.

Борис Филатов и его не менее скандальные коллеги / Фото фейсбук Бориса Филатова

В 2006 году Геннадий Корбан – бизнес-партнер Коломойского, назвал Филатова "равноправным партнером". Эти слова запустили очередную волну догадок относительно тогдашнего сотрудничества с командой олигарха.

За слишком резкие заявления в Facebook, действующий мэр уже неоднократно сталкивался с блокировкой личной страницы. Так, комментируя действия крымчан, он написал: "нужно давать ... любые обещания, гарантии и идти на любые уступки ... А вешать ... Вешать их надо потом". В следующих постах он добавил, что "не собирается выкручиваться" и предложил аудитории додумать, что он имел в виду самостоятельно.

В мае 2016 года Филатов обратился к спикеру Верховной Рады Парубию, чтобы тот не подписывал документ о переименовании Днепропетровска в Днепр, поскольку вопрос декоммунизации, по мнению мэра, был "не ко времени".

В 2017 году на съезде фестиваля блоггеров в Днепре, Филатов отказался переходить на украинский язык. Ответ мэра сопровождался иронией над блогером, который сказал, что не понимает русского. Такое поведение вызвало критику и расценивалось как проявление пренебрежения к государственному языку и требованиям, предусматривающим использование украинского во время пребывания на госслужбе.

Филатов вместе со своим другом и бизнес-партнером Геннадием Корбаном / Фото фейсбук Бориса Филатова

В 2020 году в Филатова возник конфликт с нардепом из окружения олигарха Коломойского Александром Дубинским, который опубликовал скрин текста относительно отстрела животных в Днепре. Вместо отрицания информации, Филатов ответил Дубинскому в нецензурной форме и пригрозил физической расправой. Чем дал повод Дубинскому предположить, что эти угрозы являются следствием злоупотребления алкоголем.