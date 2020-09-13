Список "Голоса" на местных выборах в Киеве возглавит Максим Нефедов – бывший глава Государственной таможенной службы и экс-замминистра экономического развития. О его политических планах – читайте дальше.

Политик обратил внимание на коррупцию в сферах, в которых ранее работал – закупок, договоров аренды и коммунального имущества. Об этом Нефьодов рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Он отметил, что ему грустно из-за того, что происходит в Киеве с транспортом. "Я родился и почти всю жизнь прожил на Троещине. Метро на Троещину для меня – это уже просто почти трагикомическое выражение, в которое абсолютно никто не верит", – добавил Нефьодов.

Мне не нравится, что в Киеве с каждым годом все хуже с водой, водоемами, парками, загрязнением воздуха. В некоторых случаях это просто банальное бездействие, это можно быстро исправить,

– подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что никто никогда не гарантирует успеха в любом задании. Но, по его мнению, надо по крайней мере выйти на поле боя. Если вообще ничего не делать, например, на таможне, а махать рукой и говорить, что там навели порчу и ни что никогда не изменится, то и надежд не будет.

Нефьодов убежден, что команда "Голоса", которая баллотируется в Киевсовет, сможет как минимум "тыкать палочкой" власть, чтобы эти изменения происходили быстрее. "Конечно, мы рассчитываем на неплохие шансы Сергея Притулы в выборах мэра Киева. Рассчитываем на большую фракцию, которая сможет эти изменения продавливать. А дальше будет война. Надеюсь, что киевляне нас в этой войне поддержат", – отметил политик.

По словам Нефьодова, если он станет депутатом "Голоса" в Киевсовете, его первыми шагами будут: