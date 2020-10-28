В Одессе 28 октября от остановки сердца умер член Территориальной избирательной комиссии. Мужчина более двух суток ждал своей очереди на сдачу избирательных протоколов.

Детали трагедии

У 48-летнего одессита случился инфаркт. Мужчину пытались реанимировать с помощью аппарата ИВЛ, сообщила "Думская".

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Члена избирательной комиссии доставили в Еврейскую больницу. Медики диагностировали у мужчины не только острую сердечную недостаточность, но и отек легких.

Легочно-сердечная реанимация не дала эффекта. В 9:35 зафиксирована биологическая смерть,

- говорится в сообщении.

Обратите внимание! 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Всего во время выборов работали 29 тысяч избирательных участков.

Что происходит в Одессе после выборов

У здания "новой мэрии" на Косовской улице уже более двух суток дежурят члены участковых комиссий, которые не могут сдать избирательные протоколы и бюллетени.

Люди живут прямо в коридорах учреждения. Они принесли туда стульчики и раскладные кровати.

Местные СМИ сообщают, что при большом скоплении людей никто не соблюдает правила карантина из-за коронавируса.

Смотрите фото очередей из членов ТИК на сдачу протоколов в Одессе / Фото "Думской":