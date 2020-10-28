У члена избиркома в Одессе случился инфаркт в очереди на сдачу протоколов: мужчину не спасли
В Одессе 28 октября от остановки сердца умер член Территориальной избирательной комиссии. Мужчина более двух суток ждал своей очереди на сдачу избирательных протоколов.
Детали трагедии
У 48-летнего одессита случился инфаркт. Мужчину пытались реанимировать с помощью аппарата ИВЛ, сообщила "Думская".
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Члена избирательной комиссии доставили в Еврейскую больницу. Медики диагностировали у мужчины не только острую сердечную недостаточность, но и отек легких.
Легочно-сердечная реанимация не дала эффекта. В 9:35 зафиксирована биологическая смерть,
- говорится в сообщении.
Что происходит в Одессе после выборов
- У здания "новой мэрии" на Косовской улице уже более двух суток дежурят члены участковых комиссий, которые не могут сдать избирательные протоколы и бюллетени.
- Люди живут прямо в коридорах учреждения. Они принесли туда стульчики и раскладные кровати.
- Местные СМИ сообщают, что при большом скоплении людей никто не соблюдает правила карантина из-за коронавируса.
Смотрите фото очередей из членов ТИК на сдачу протоколов в Одессе / Фото "Думской":
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