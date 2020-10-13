Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Причина – в ее деятельности якобы нашли нарушения. На собрание нового состава выделили меньше, чем сутки.

В Одессе распустили городскую избирательную комиссию

Одесская городская ТИК возобновила 11 октября регистрацию Дмитрия Голубова кандидатом на должность мэра Одессы. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

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Ранее решением Одесского окружного админсуда его сняли с регистрации. А после этого постановлением пятого апелляционного админсуда это решение признали законным.

Поэтому, отмечают в ЦИК, территориальная комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам.

Каков следующий шаг

ЦИК постановила, что городские организации партий должны до 17:00 14 октября подать кандидатуры в новый состав территориальной избирательной комиссии.

Кроме того, комиссия после формирования ее нового состава обязана прислушаться к заключению суда. ЦИК также обратилась в полицию с просьбой проверить все обстоятельства ситуации.

Реакция на решение ЦИК

Его одобрительно оценил руководитель одесской организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко. Он заявил, что Центральная избирательная комиссия имела основания распустить Одесскую городскую ТИК "после всех ее юридически-акробатических трюков".

Бойко также добавил, что пока нет оснований говорить о том, что выборы в Одессе под угрозой.

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