В полночь 24 октября в Украине начался день тишины накануне местных выборов. Несмотря на то, что закон запрещает любую политическую рекламу, улицы украинских городов в субботу все же пестрят агитацией некоторых кандидатов и партий. Какие еще нарушения можно увидеть в день тишины – далее в материале.

Местные выборы 2020: основные нарушения в день тишины

По состоянию на 12:00 правоохранители составили уже 54 протокола за административные правонарушения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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За что составили протоколы

42 – за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации

8 – за нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации;

3 – за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благосостояния населенных пунктов;

1 – нарушение порядка размещения агитационных материалов.

В каких областях нарушают режим тишины

В Ровненской области – 39 фактов нарушений;

в Харьковской области – 22 факта;

в Киевской области – 13 фактов;

во Львовской области – 13 фактов;

в Днепропетровской области – 12 фактов;

в Донецкой области – 10 фактов;

в Черкасской области – 10 фактов;

в Тернопольской области – 8 фактов;

в Волынской области – 7 фактов;

в Черновицкой области – 7 фактов;

в Одесской области – 5 фактов;

в Черниговской области – 5 фактов;

в Николаевской области – 4 факта;

в Кировоградской области – 4 факта;

в Винницкой области – 3 факта;

в Житомирской области – 3 факта;

в Херсонской области – 3 факта;

в Сумской области – 2 факта;

в Донецкой, Запорожской и Луганской областях – по 1 факту.

Какие еще нарушения зафиксировали

На улицах городов и сел Украины можно заметить ряд причудливых агитационных билбордов. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

На этих билбордах нет названий партий или логотипов, но изображения полностью выполнены в стилистике политических сил (цвета и шрифты). Некоторые из них также содержат предвыборные лозунги.

Нарушения на Киевщине

Город Киев "украсили" билборды, выполненные в красно-черных цветах. Лозунг на них звучит так: "Наша проверенная надежная формула. 25 октября = 24+1". Стоит заметить, что у ВО "Батькивщина" 24 номер в бюллетенях в Киевсовет.

В поселке городского типа Гостомель Киевской области разместили политические билборды с лозунгом "Приходи и решай! 25 октября". Они выполнены в стилистике партии "Слуга народа".

Кроме того, в Гостомеле сфотографировали также билборды с изображением красных сердец и надписью "Гостомель в сердце", выполненные в стилистике "Батькивщины".

Нарушения в Днепре

В Днепре в день тишины заметили баннеры с надписью "За Днепр. Проголосуй", выполненные в стилистике партии "Пропозиція".

В городе также разместили билборды с лозунгом "Выборы завершатся – жизнь продолжится", выполненные в стилистике партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Нарушения в Хмельницкой области

В поселке городского типа Белогорье зафиксировали билборды в стилистике партии "За майбутнє".

В Каменец-Подольском разместили билборды с надписью "Проспишь 25, проснешься в 90-х".

Нарушения в Ровно

В Ровно отметили билборды с надписью "Мы держим слово!", выполненные в стилистике ВО "Свобода".

Кроме того, в городе зафиксировали билборды в стилистике партии "Рівне Разом".

Нарушения в других городах Украины

В Черкассах разместили билборды с надписью "Твой голос – твое оружие. 25 октября – день, когда все решаешь ты!".

В Житомире зафиксировали билборды с надписью "Проголосуй", выполненные в стилистике партии "Пропозиція".

В городе Рубежное Луганской области размещены билборды с цифрой "3", выполненные в стилистике "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Агитация в день тишины в Украине / Фото Комитета избирателей Украины

Что предполагает день тишины

С 00:00 субботы, 24 октября, коммунальные службы обязаны снять ранее расклеенные в публичных местах предвыборные агитационные материалы политиков – билборды, баннеры, вывески, рекламу на транспорте, витринах и тому подобное.



– билборды, баннеры, вывески, рекламу на транспорте, витринах и тому подобное. В то же время кандидатам и партиям в этот день запрещено проводить встречи с избирателями и распространять агитацию в СМИ . Также нельзя показывать агитационные фильмы или клипы, распространять избирательные листовки, плакаты, публично призывать голосовать "за" или "против" определенных людей или политсил, а также публично оценивать их деятельность.



. Также нельзя показывать агитационные фильмы или клипы, распространять избирательные листовки, плакаты, публично призывать голосовать "за" или "против" определенных людей или политсил, а также публично оценивать их деятельность. Любая политическая реклама считается незаконной и приведет к неприятным последствиям для тех кандидатов и партий, в чьих интересах она проводится.



и приведет к неприятным последствиям для тех кандидатов и партий, в чьих интересах она проводится. День тишины не распространяется на информацию, которая касается непосредственно самих выборов – разъяснения законодательных норм, порядка голосования, приглашения принять участие в выборах.

Наказывают ли за агитацию в социальных сетях

Согласно украинскому законодательству, за агитацию в день тишины несут ответственность только интернет-СМИ. Зато для обычных пользователей наказание пока не предусмотрено. Дело в том, что юзеры не являются ни членами политических партий, ни СМИ, ни рекламными и пиар агентствами, поэтому на них не распространяется запрет на предвыборную агитацию.

Правда, украинцам в субботу все же стоит воздержаться от аватарок в соцсетях с призывом поддержать ту или иную партию или кандидатов на выборах. Несмотря на отсутствие наказания, это также является нарушением законодательства.

Какое наказание грозит нарушителям дня тишины

За нарушение дня тишины установлена административная ответственность. За агитацию грозит штраф в размере 510 – 850 гривен для рядовых граждан, и 850 – 1 360 гривен – для должностных лиц.

Но сам факт нарушения сперва надо доказать в суде. Когда полиция выявляет нарушения, то составляет протокол, а тогда суд принимает решение. Но вряд ли суд сможет доказать, что те или иные билборды или плакаты имеют отношение к выборам.

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Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала