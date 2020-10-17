25 октября 2020 года украинцы будут избирать новых глав городов, поселков и сел. Чтобы получить статус кандидата, пришлось заплатить немалую сумму.

Стать кандидатом в мэры может далеко не каждый. И чем больше город, тем быть кандидатом дороже. Речь идет не о расходах на агитацию избирателей, а о залоге, который нужно уплатить в бюджет, и возвращается он только при двух условиях:

Кандидат выиграл выборы в первом туре, получив более 50% голосов

Кандидат прошел во второй тур

В материале 24 канала мы выяснили, сколько стоит стать кандидатом в крупнейших городах Украины, и где эти деньги взяли кандидаты.

Актуально В сети распространяют все пять вопросов от Зеленского: какие они

Какой залог для кандидата в мэры

Размер залога в каждом городе отличается от численности населения. Поэтому, логично, что самый большой залог в Киеве – более 469 тысяч гривен. Вдвое меньше залог в Харькове – чуть более 229 тысяч. В Днепре залог немного превышает 164 тысяч, похожую сумму приходится платить и кандидатам в Одессе – более 153 тысяч. Пятерку самых дорогих мэрских кресел закрывает Львов с залогом в 131 тысяч гривен.

Среднестатистический украинец не может себе позволить податься в мэры. К примеру киевлянину со средней по городу зарплатой, придется откладывать почти 3 года всю свою зарплату, чтобы оплатить такой денежный залог. Поэтому относительно средних зарплат денежный залог в больших городах является дорогим и непосильным для большинства. Откуда взяли деньги кандидаты в мэры?

Киев

Киевляне 25 октября будут выбирать среди 20-ти кандидатов на пост главы города. Рассмотрим состояние 5-ти кандидатов, чьи шансы самые высокие.



Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

Подробнее о кандидатах Кто идет в мэры Киева: список и рейтинг кандидатов

Виталий Кличко

Зарплата действующего председателя Киева Виталия Кличко в июле составила 45,5 тысячи гривен. Такую информацию предоставили в КГГА на запрос Украинской новостей. Поэтому позволить себе повторно баллотирования в мэры Кличко смог не благодаря зарплате мэра. В своей декларации за 2019 год Кличко отчитался о прочих доходах – от управления денежными средствами в Deutsche Bank AG, благодаря чему заработал почти 700 тысяч гривен.

Сергей Притула

Военный волонтер и известный шоумен Сергей Притула сообщил в эфире "UA: Первый", что будет баллотироваться за деньги партии "Голос", от которой идет на выборы.

Когда ты берешь у кого деньги, ты уже становишься перед ним обязан. У меня ни перед кем обязательств нет. Ни перед одним украинским олигархом или столичным застройщиком. Я иду на выборы за деньги партии "Голос", которая является парламентской партией и имеет государственное финансирование. Я сплю спокойно, мне не о чем переживать,

– заявил Притула.

Ирина Верещук

Ирина Верещук идет на выборы от партии "Слуга народа" и, вероятно, денежный залог внесла за деньги партии. Но, проанализировав декларацию Верещук, видим, что она и сама могла бы заплатить денежный залог. Кандидат владеет 4 квартирами, 3 земельными участками и автомобилем. В 2019 году получила суммарно более 1,4 миллиона гривен дохода. Кроме того, задекларировала наличные: 130 тысяч гривен и 15 тысяч долларов.

Андрей Пальчевский

В отличие от своих ближайших конкурентов, Пальчевский не имеет доступа к государственному финансированию партий. Следовательно деньги на залог пришлось брать из другого источника. Правда, неизвестно откуда. В своей декларации за 2019 год Пальчевский указал доходы на уровне 207 тысяч гривен. Поэтому даже его годовой зарплаты не хватило бы, чтобы покрыть половину денежного залога.

Журналисты-расследователи с Bihus.info заявили, что у Пальчевского есть фирма в Москве и партнеры в ОРДЛО.

Итак, или Пальчевский скрыл доходы и активы в декларации, или его кто-то финансирует. Напомним, что он самовыдвиженец и в то же время возглавляет партию "Победа Пальчевского".

Александр Попов

Еще одним самовыдвиженцем на нынешних местных выборах в Киеве является Александр Попов. Он уже был главой КГГА во времена Виктора Януковича и имеет противоречивую репутацию. В частности, был фигурантом по делу сноса студенческого палаточного городка на Майдане-2013.

За 2018 год Попов задекларировал доходы всего на 72 тысяч гривен. Поэтому здесь такая ситуация, как и с Пальчевским – или ложная информация в декларации или его финансируют.

В эфире программы "Мокрик по живому" Попов заявил, что его рекламу оплачивает общественная организация "Киевляне за Александра Попова". Однако по данным YouControl, эту ОО создали в тот же день – 4 августа 2020 года, сообщает общественное движение ЧЕСТНО.

Харьков

За кресло мэра Харькова соревнуются немного меньше кандидатов – залог в 229 тысяч гривен внесли 13 кандидатов, среди которых и действующий председатель Геннадий Кернес, который лидирует по опросам.



Претенденты на пост мэра Харькова – Кучер, Кернес, Фельдман / Коллаж 24 канала

Геннадий Кернес

Кернес – миллионер и этот статус он получил на посту мэра Харькова. К примеру, за 2010 год, когда он только возглавил город, задекларировал 141 тысяч гривен доходов. Однако с каждым годом его официальные доходы росли. В 2014-м он якобы заработал почти 13 миллионов гривен, а в прошлом году задекларировал более 20 миллионов гривен дохода.

Кроме того, как показало расследование журналистов программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом", у супругов Кернес еще несколько дорогих автомобилей и недвижимость, которую они не задекларировали.

Поэтому денежный залог не является финансовым бременем для мэра Кернеса. Другой вопрос – законно ли он эти деньги получил.

Александр Фельдман

Александр Фельдман баллотируется от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая имеет государственное финансирование, потому что прошла в парламент. Поэтому, вероятно, деньги на залог дала партия.

Однако состояние Фельдмана позволяют ему и самому заплатить денежный залог в размере 229 тысяч, поскольку только за прошлый год кандидат обогатился на более чем 23 миллиона гривен. Кроме того, народный депутат задекларировал собственность десятом компаний, недвижимость, автопарк и коллекции (антикварные изделия, произведения искусства и т.д.).

Знайте больше Кто баллотируется в мэры Харькова: коротко о кандидатах

Алексей Кучер

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА баллотируется от "Слуги народа". Перед тем был народным депутатом. "Слуга народа" как крупнейшая в парламенте партия, соответственно имеет наибольшее финансирование, поэтому могла выделить средства на денежный залог.

Однако Алексей Кучер раньше привлекал внимание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Среди оснований для проверки: информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц; установлено ​​НАПК несоответствие уровня жизни чиновника задекларированному имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни; выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля; поданная субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку "Член семьи не предоставил информацию", – говорилось в сообщении.

Также непонятно, откуда Кучер взял деньги на предвыборную кампанию в 2019 году, когда баллотировался в народные депутаты. Как сообщает Антикоррупционный блок участников АТО, Кучер отчитался о более 800 тысяч гривен, потраченных на кампанию. Однако 400 тысяч из них внесли 4 физических лица равными частями по 100 тысяч гривен в один день. При этом официальные доходы этих лиц слишком низкие, чтобы делать такие добровольные взносы.

Днепр

За кресло мэра Днепра соревнуются 17 кандидатов. Самые высокие шансы на победу у Бориса Филатова. С ним во втором туре могут посоревноваться Александр Вилкул или Загид Краснов. Для этого они внесли денежный залог в размере 164 тысяч гривен.



Кандидаты на пост мэра Днепра – Рычкова, Вилкул и Филатов / Коллаж 24 канала

Борис Филатов

Борис Филатов – действующий мэр Днепра. На этот раз баллотируется с партией "Пропозиція" (партия мэров), которая не имеет государственного финансирования. В 2019 году он задекларировал более 490 тысяч гривен собственного дохода и почти миллион гривен дохода жены. Этих денег достаточно, чтобы самому оплатить денежный залог.

К слову, приближенным к Филатову, а именно – его заместителю и еще двум чиновникам мэрии в прошлом году объявили подозрение в хищении 16,8 миллиона гривен из бюджета.

Подробно с биографией Филатова можно ознакомиться в материале Страсти в Днепре: что известно о кандидате в мэры Борисе Филатове.

Александр Вилкул

Александр Вилкул, бывший депутат-регионал, имеет высокие шансы пройти во второй тур, чтобы побороться за мэрское кресло. Баллотируется от Блока "Украинская перспектива", где является лидером партии.

В своей декларации за 2019 год Вилкул отметил состояние размером в более 138 миллионов гривен.

На прошлых выборах мэра СМИ обвинили Вилкула в якобы подкупе избирателей, которым предлагали 800 гривен за голос через мессенджер Viber.

через мессенджер Viber. За его активную деятельность в Оппоблоке, Вилкула относят к группе олигарха Рината Ахметова.

Загид Краснов

Действующий депутат Загид Краснов баллотируется от партии "Гражданская сила", лидером которой является он сам. Ранее активно сотрудничал с Юлией Тимошенко, в 2018 году стал председателем ее днепровского штаба.

В 2019 году задекларировал более 16 миллионов гривен дохода, а члены его семьи – еще 12 миллионов, поэтому вклад в размере 164 тысяч гривен не является финансовым бременем для кандидата.

По данным общественного движения ЧЕСТНО, Краснов фигурирует в нескольких коррупционных схемах, в частности, тендерных махинациях и нарушениях на тендерных государственных закупках на десятки миллионов гривен.

К теме Кто официально идет в мэры Днепра: список кандидатов

Олигархические Харьков и Днепр и другой Киев

Ситуация в Харькове и Днепре довольно похожа. Лидерами по опросам являются действующие председатели, которые за время мэрства или накануне успели нажить миллионное состояние, а конкуренцию им могут составить только другие долларовые миллионеры, которые продвигают или свои интересы или лоббируют интересы больших "игроков". Для них несколько тысяч денежного залога не составляют барьера.

В Киеве ситуация совсем другая. Во-первых, в тройке лидеров только один долларовый миллионер. И стал им Кличко еще в начале политической карьеры в 2007 году, как он сам заявил в интервью УП.

Во-вторых, двое из тройки лидеров могут использовать государственное финансирование, которое получили их партии, победив на парламентских выборах в 2019 году. Однако и Киев не обошелся без кандидатов с непонятным финансированием.