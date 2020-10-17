Местные выборы 2020: сколько стоит кресло мэра и где кандидаты взяли деньги
25 октября 2020 года украинцы будут избирать новых глав городов, поселков и сел. Чтобы получить статус кандидата, пришлось заплатить немалую сумму.
Стать кандидатом в мэры может далеко не каждый. И чем больше город, тем быть кандидатом дороже. Речь идет не о расходах на агитацию избирателей, а о залоге, который нужно уплатить в бюджет, и возвращается он только при двух условиях:
- Кандидат выиграл выборы в первом туре, получив более 50% голосов
- Кандидат прошел во второй тур
В материале 24 канала мы выяснили, сколько стоит стать кандидатом в крупнейших городах Украины, и где эти деньги взяли кандидаты.
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Какой залог для кандидата в мэры
Размер залога в каждом городе отличается от численности населения. Поэтому, логично, что самый большой залог в Киеве – более 469 тысяч гривен. Вдвое меньше залог в Харькове – чуть более 229 тысяч. В Днепре залог немного превышает 164 тысяч, похожую сумму приходится платить и кандидатам в Одессе – более 153 тысяч. Пятерку самых дорогих мэрских кресел закрывает Львов с залогом в 131 тысяч гривен.
Среднестатистический украинец не может себе позволить податься в мэры. К примеру киевлянину со средней по городу зарплатой, придется откладывать почти 3 года всю свою зарплату, чтобы оплатить такой денежный залог. Поэтому относительно средних зарплат денежный залог в больших городах является дорогим и непосильным для большинства. Откуда взяли деньги кандидаты в мэры?
Киев
Киевляне 25 октября будут выбирать среди 20-ти кандидатов на пост главы города. Рассмотрим состояние 5-ти кандидатов, чьи шансы самые высокие.
Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала
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Виталий Кличко
Зарплата действующего председателя Киева Виталия Кличко в июле составила 45,5 тысячи гривен. Такую информацию предоставили в КГГА на запрос Украинской новостей. Поэтому позволить себе повторно баллотирования в мэры Кличко смог не благодаря зарплате мэра. В своей декларации за 2019 год Кличко отчитался о прочих доходах – от управления денежными средствами в Deutsche Bank AG, благодаря чему заработал почти 700 тысяч гривен.
Сергей Притула
Военный волонтер и известный шоумен Сергей Притула сообщил в эфире "UA: Первый", что будет баллотироваться за деньги партии "Голос", от которой идет на выборы.
Когда ты берешь у кого деньги, ты уже становишься перед ним обязан. У меня ни перед кем обязательств нет. Ни перед одним украинским олигархом или столичным застройщиком. Я иду на выборы за деньги партии "Голос", которая является парламентской партией и имеет государственное финансирование. Я сплю спокойно, мне не о чем переживать,
– заявил Притула.
Ирина Верещук
Ирина Верещук идет на выборы от партии "Слуга народа" и, вероятно, денежный залог внесла за деньги партии. Но, проанализировав декларацию Верещук, видим, что она и сама могла бы заплатить денежный залог. Кандидат владеет 4 квартирами, 3 земельными участками и автомобилем. В 2019 году получила суммарно более 1,4 миллиона гривен дохода. Кроме того, задекларировала наличные: 130 тысяч гривен и 15 тысяч долларов.
Андрей Пальчевский
В отличие от своих ближайших конкурентов, Пальчевский не имеет доступа к государственному финансированию партий. Следовательно деньги на залог пришлось брать из другого источника. Правда, неизвестно откуда. В своей декларации за 2019 год Пальчевский указал доходы на уровне 207 тысяч гривен. Поэтому даже его годовой зарплаты не хватило бы, чтобы покрыть половину денежного залога.
Итак, или Пальчевский скрыл доходы и активы в декларации, или его кто-то финансирует. Напомним, что он самовыдвиженец и в то же время возглавляет партию "Победа Пальчевского".
Александр Попов
Еще одним самовыдвиженцем на нынешних местных выборах в Киеве является Александр Попов. Он уже был главой КГГА во времена Виктора Януковича и имеет противоречивую репутацию. В частности, был фигурантом по делу сноса студенческого палаточного городка на Майдане-2013.
За 2018 год Попов задекларировал доходы всего на 72 тысяч гривен. Поэтому здесь такая ситуация, как и с Пальчевским – или ложная информация в декларации или его финансируют.
В эфире программы "Мокрик по живому" Попов заявил, что его рекламу оплачивает общественная организация "Киевляне за Александра Попова". Однако по данным YouControl, эту ОО создали в тот же день – 4 августа 2020 года, сообщает общественное движение ЧЕСТНО.
Харьков
За кресло мэра Харькова соревнуются немного меньше кандидатов – залог в 229 тысяч гривен внесли 13 кандидатов, среди которых и действующий председатель Геннадий Кернес, который лидирует по опросам.
Претенденты на пост мэра Харькова – Кучер, Кернес, Фельдман / Коллаж 24 канала
Геннадий Кернес
Кернес – миллионер и этот статус он получил на посту мэра Харькова. К примеру, за 2010 год, когда он только возглавил город, задекларировал 141 тысяч гривен доходов. Однако с каждым годом его официальные доходы росли. В 2014-м он якобы заработал почти 13 миллионов гривен, а в прошлом году задекларировал более 20 миллионов гривен дохода.
Кроме того, как показало расследование журналистов программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом", у супругов Кернес еще несколько дорогих автомобилей и недвижимость, которую они не задекларировали.
Александр Фельдман
Александр Фельдман баллотируется от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая имеет государственное финансирование, потому что прошла в парламент. Поэтому, вероятно, деньги на залог дала партия.
Однако состояние Фельдмана позволяют ему и самому заплатить денежный залог в размере 229 тысяч, поскольку только за прошлый год кандидат обогатился на более чем 23 миллиона гривен. Кроме того, народный депутат задекларировал собственность десятом компаний, недвижимость, автопарк и коллекции (антикварные изделия, произведения искусства и т.д.).
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Алексей Кучер
Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА баллотируется от "Слуги народа". Перед тем был народным депутатом. "Слуга народа" как крупнейшая в парламенте партия, соответственно имеет наибольшее финансирование, поэтому могла выделить средства на денежный залог.
Однако Алексей Кучер раньше привлекал внимание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Среди оснований для проверки: информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц; установлено НАПК несоответствие уровня жизни чиновника задекларированному имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни; выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля; поданная субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку "Член семьи не предоставил информацию", – говорилось в сообщении.
Также непонятно, откуда Кучер взял деньги на предвыборную кампанию в 2019 году, когда баллотировался в народные депутаты. Как сообщает Антикоррупционный блок участников АТО, Кучер отчитался о более 800 тысяч гривен, потраченных на кампанию. Однако 400 тысяч из них внесли 4 физических лица равными частями по 100 тысяч гривен в один день. При этом официальные доходы этих лиц слишком низкие, чтобы делать такие добровольные взносы.
Днепр
За кресло мэра Днепра соревнуются 17 кандидатов. Самые высокие шансы на победу у Бориса Филатова. С ним во втором туре могут посоревноваться Александр Вилкул или Загид Краснов. Для этого они внесли денежный залог в размере 164 тысяч гривен.
Кандидаты на пост мэра Днепра – Рычкова, Вилкул и Филатов / Коллаж 24 канала
Борис Филатов
Борис Филатов – действующий мэр Днепра. На этот раз баллотируется с партией "Пропозиція" (партия мэров), которая не имеет государственного финансирования. В 2019 году он задекларировал более 490 тысяч гривен собственного дохода и почти миллион гривен дохода жены. Этих денег достаточно, чтобы самому оплатить денежный залог.
К слову, приближенным к Филатову, а именно – его заместителю и еще двум чиновникам мэрии в прошлом году объявили подозрение в хищении 16,8 миллиона гривен из бюджета.
Александр Вилкул
Александр Вилкул, бывший депутат-регионал, имеет высокие шансы пройти во второй тур, чтобы побороться за мэрское кресло. Баллотируется от Блока "Украинская перспектива", где является лидером партии.
- В своей декларации за 2019 год Вилкул отметил состояние размером в более 138 миллионов гривен.
- На прошлых выборах мэра СМИ обвинили Вилкула в якобы подкупе избирателей, которым предлагали 800 гривен за голос через мессенджер Viber.
- За его активную деятельность в Оппоблоке, Вилкула относят к группе олигарха Рината Ахметова.
Загид Краснов
Действующий депутат Загид Краснов баллотируется от партии "Гражданская сила", лидером которой является он сам. Ранее активно сотрудничал с Юлией Тимошенко, в 2018 году стал председателем ее днепровского штаба.
В 2019 году задекларировал более 16 миллионов гривен дохода, а члены его семьи – еще 12 миллионов, поэтому вклад в размере 164 тысяч гривен не является финансовым бременем для кандидата.
По данным общественного движения ЧЕСТНО, Краснов фигурирует в нескольких коррупционных схемах, в частности, тендерных махинациях и нарушениях на тендерных государственных закупках на десятки миллионов гривен.
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Олигархические Харьков и Днепр и другой Киев
Ситуация в Харькове и Днепре довольно похожа. Лидерами по опросам являются действующие председатели, которые за время мэрства или накануне успели нажить миллионное состояние, а конкуренцию им могут составить только другие долларовые миллионеры, которые продвигают или свои интересы или лоббируют интересы больших "игроков". Для них несколько тысяч денежного залога не составляют барьера.
В Киеве ситуация совсем другая. Во-первых, в тройке лидеров только один долларовый миллионер. И стал им Кличко еще в начале политической карьеры в 2007 году, как он сам заявил в интервью УП.
Во-вторых, двое из тройки лидеров могут использовать государственное финансирование, которое получили их партии, победив на парламентских выборах в 2019 году. Однако и Киев не обошелся без кандидатов с непонятным финансированием.